Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq:IBKR) anunciou hoje que está oferecendo aos investidores a possibilidade de comprar e vender ações fracionárias de quase todas as ações dos EUA. Ações fracionárias são unidades de ações que totalizam menos de uma ação completa.

"As ações fracionárias podem ser de benefício a muitos investidores e fornecer flexibilidade", disse Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "Por exemplo, digamos que você gostaria de comprar apenas US$ 500 em ações caras, ou está buscando diversificar entre mais investimentos. Agora você pode negociar com ações fracionárias."

Junto com o recurso de ações fracionárias, a Interactive Brokers criou recentemente pedidos de estoque em quantidade, que permitem aos clientes fazer pedidos em uma quantia específica em dólar, em vez de especificar o número de ações. Para uma conta negociada em frações, se o valor do dólar não se alinha exatamente com um número inteiro de ações, as ações fracionárias serão automaticamente compradas ou vendidas.

"Com ações fracionárias e a capacidade de inserir pedidos em valores em dólar, você pode facilmente comprar US$ 100 ou US$ 10.000 em ações, sem precisar utilizar uma calculadora", explicou Galik.

As ações fracionárias também podem ajudar os investidores a maximizar seus retornos, facilitando a colocação rápida de pequenos saldos em dinheiro, em vez de reter dinheiro e potencialmente obter retornos mais baixos. Combinadas com o plano de preços sem comissão da Interactive Brokers, as ações fracionárias oferecem um modo mais acessível de investir com mais frequência. Os investidores podem comprar ações com menos dinheiro, em vez de esperar até que tenham o suficiente para comprar ações inteiras e investir mais dinheiro em investimentos, ao invés de comissões. Nas próximas semanas, os consultores financeiros também poderão usar ações fracionárias ao alocar negociações para vários clientes.

"A Interactive Brokers atende mais de 673.000 clientes em 195 países ao redor do mundo e queremos tornar o investimento acessível a todos", disse Galik. "Cremos que adicionar a possibilidade de comprar um pouco das ações ajuda a alcançar este objetivo."

Uma vez ativado, você pode negociar ações fracionárias em nossas plataformas IBKR Mobile, Client Portal ou beta desktop TWS.

Para mais informação, acesse: ibkr.com/fractions

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group fornecem execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio 24 horas por dia, em mais de 125 mercados em diversos países e moedas, de uma única conta de investimento integrada do IBKR para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e corretores de introdução. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusivamente sofisticada a fim de gerenciar suas carteiras de investimentos com o menor custo, segundo a análise dos Best Online Brokers da Barron, 25 de fevereiro de 2019. Nós nos esforçamos para oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, todos com baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores aos investimentos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191125005610/pt/

Pela Interactive Brokers Group, Inc. Investidores: Nancy Stuebe 203-618-4070 ou Mídia: Kalen Holliday 203-913-1369 media@interactivebrokers.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.