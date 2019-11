Comunicado do Business Wire :Deltix, Inc.

Deltix, Inc. anunciou que a Gemini Trust Company, LLC (Gemini), uma empresa de troca e custódia de criptomoeda agora está acessível através da Deltix ao hub FIX da CryptoCortex. Localizado no data center Equinix NY5 em Nova Jersey, o hub FIX da CryptoCortex está no mesmo data center que o mecanismo de correspondência do Gemini. O hub FIX da CryptoCortex aproveita o Deltix ExecutionServer que fornece processamento de latência ultrabaixa de grandes volumes de transações com alta disponibilidade do sistema. Além da execução de ordens e gerenciamento de riscos, o ExecutionServer fornece aos negociantes algoritmos de execução, incluindo roteamento inteligente de ordens.

"Estamos muito satisfeitos que agora os negociantes possam aproveitar o hub FIX da CryptoCortex", disse o fundador e CEO da Deltix, Ilya Gorelik. "Com o mecanismo de correspondência do hub FIX e do Gemini em NY5, os negociantes de criptomoedas poderão experimentar a qualidade de execução de nível institucional mais tipicamente associada aos mercados tradicionais".

"Estamos empolgados com o fato de a Deltix estar aproveitando nossa infraestrutura FIX de nível institucional para oferecer negociação de criptografia de alto desempenho para sua base de clientes", disse o diretor de Serviços Técnicos de Intercâmbio da Gemini, Drew Candres. "Plataformas de negociação como a CrytpoCortex são uma ótima maneira de fornecer aos negociantes ferramentas avançadas de comercialização necessárias para gerenciar a negociação criptográfica institucional".

Sobre a Deltix, Inc.

Deltix foi fundada em 2005 por um grupo de cientistas da computação e matemáticos com ampla experiência em sofisticadas soluções quantitativas e orientadas a eventos. Com uma equipe crescente de mais de 80 engenheiros, a Deltix fornece software e serviços para pesquisa quantitativa, análise algorítmica de negociação e execução de ações, futuros, opções, FX, renda fixa e ativos digitais. A Deltix fornece soluções para empresas institucionais e discricionárias de compra e venda, mesas OTC e trocas de criptografia. Para mais informações, acesse www.deltixlab.com.

Sobre a Gemini Trust Company, LLC

A Gemini Trust Company, LLC (Gemini) é uma empresa de custódia e troca de criptomoedas que permite que os clientes comprem, vendam e armazenem criptomoedas como bitcoin, bitcoin cash, éter, litecoin e zcash. Gemini é uma empresa fiduciária de Nova York que está sujeita aos requisitos de reserva de capital, de segurança cibernética e de conformidade bancária estabelecidos pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York e pela Lei Bancária de Nova York. A Gemini foi fundada em 2014 pelos irmãos Cameron e Tyler Winklevoss para construir uma ponte para o futuro do dinheiro.

