Barco com milhares de ovelhas naufraga no Mar Mar Negro

As autoridades romenas temiam nesta segunda-feira a morte de milhares de ovelhas a bordo de um navio que afundou na costa do porto de Midia (sudeste), no Mar Negro, onde o mau tempo atrasou as operações de socorro.

O "Queen Hind", que carregava 14.600 ovelhas e tinha bandeira de Palau, afundou no domingo por razões desconhecidas, pouco depois de deixar o porto de Midia a caminho da Arábia Saudita.

"Assim que rebocarmos o barco a 800 metros da doca, começaremos a retirar as ovelhas, esperando que uma parte ainda esteja viva", disse à AFP Ana-Maria Stoica, porta-voz da Inspeção de Situações de Emergência

No domingo, foram resgatadas 32 ovelhas que estavam presas fora do navio.

Os 21 membros da tripulação - 20 sírios e um libanês - já estão seguros em terra, segundo a província.

Imagens divulgadas pela ONG Animals International mostraram dezenas de ovelhas esmagadas contra as paredes do navio inclinadas ou flutuando no mar.