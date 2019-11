Iraniano que comandava site de oposição assassinado na Turquia

Um iraniano que comandava um site de oposição foi morto a tiros este mês em Istambul, informou a agência turca de notícias DHA.

Masud Molavi, que teria por volta de 35 anos, foi assassinado em 14 de novembro quando caminhava por uma do distrito Sisli em Istambul, de acordo com a agência.

No local do crime foram encontradas várias cápsulas de bala.

Molavi codirigia um canal no Telegram chamado "Black Box", que divulgava acusações contra membros do governo, do Judiciário e do serviço de inteligência iranianos.

A polícia turca informou à agência que a investigação do caso segue aberta.

Os serviços de inteligência do Irã estão presentes na vizinha Turquia, onde residem ou passam férias muitos iranianos.

Em abril de 2017, o proprietário do canal em língua persa GEM TV foi morto a tiros em seu automóvel em Istambul.