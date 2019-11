Comunicado do Business Wire :Panasonic Corporation

A Panasonic Corporation anunciou que, a partir de 25 de novembro de 2019, a empresa começará a oferecer uma API (application programming interface) para sua tecnologia de reconhecimento facial ao mercado, no Japão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191125005502/pt/

Facial recognition API usage scenario (Graphic: Business Wire)

A Panasonic começou a pesquisa e desenvolvimento em reconhecimento facial no início dos anos 90 e continuou aperfeiçoando esses recursos de várias maneiras, incorporando a tecnologia em produtos de consumo e aplicando-a em soluções de segurança baseadas em câmera. A empresa passou a fornecer soluções de reconhecimento facial confiáveis, seguras e eficientes, como controle de passaportes em aeroportos e entrada sem ingressos em parques de diversões. Agora, a Panasonic tem como objetivo ajudar os clientes a resolver diversos desafios, oferecendo uma API para essa mesma tecnologia.

A API habilita a tecnologia de reconhecimento facial com aprendizado profundo por meio de um serviço baseado em nuvem.

Pontos fortes da tecnologia de reconhecimento facial da Panasonic:

-- Método de geração de quantidade de recursos para reconhecer toda a face e certas partes da face através da integração de várias tecnologias de aprendizado profundo.

-- O algoritmo proprietário da Panasonic executa um método de cálculo de similaridade para combinar faces e controlar erros causados por condições fotográficas.

Devido a isso, a tecnologia de reconhecimento facial da Panasonic pode identificar com precisão rostos mesmo em condições difíceis, que anteriormente apresentavam desafios ao reconhecimento facial, como quando o rosto é visto de um ângulo, em más condições de iluminação ou quando o rosto é parcialmente coberto por óculos de sol ou máscara cirúrgica.

Os avanços nas TIC e outras tecnologias significam que a verificação de identidade e o gerenciamento de entrada / saída estão se tornando mais eficientes. Enquanto isso, há uma série de questões relacionadas a elas que exigem soluções, como pessoas que trabalham nos campos de logística, que precisam passar por pontos de segurança mesmo com as duas mãos cheias, e que funcionários geralmente trabalham em escritórios em diferentes localizações, todos exigindo acesso unificado e gerenciamento de cartão de ponto. Há também outros problemas mais sérios, como roubo de identidade online.

A tecnologia de reconhecimento facial baseada em aprendizado profundo da Panasonic agora pode ser usada simplesmente abrindo esta API, possibilitando incorporar a tecnologia aos aplicativos de smartphones, sites e sistemas de gerenciamento de acesso dos clientes. Isso permitirá o gerenciamento de entrada / saída em vários locais de trabalho, agilizará a movimentação dentro de escritórios ou locais de trabalho e evitará o roubo de identidade. A API de reconhecimento facial é um microsserviço dentro do serviço ?Sockets B2B IoT da Panasonic, que está atualmente disponível no Japão (veja detalhes abaixo).

Ao adicionar uma API à sua linha de serviços de reconhecimento facial, a Panasonic tem a vantagem de poder oferecer soluções locais e baseadas na nuvem para atender aos requisitos de negócios de seus clientes. A disponibilização da tecnologia comprovada de reconhecimento facial da Panasonic para clientes e parceiros por meio de uma API permitirá que ela seja usada em uma ampla gama de setores, inclusive para análise de marketing, contabilidade e gerenciamento de entrada / saída. Isso permitirá novas melhorias de qualidade e a criação de novos modelos de negócios colaborativos com seus clientes e parceiros, por meio da inovação aberta. Com isso, a Panasonic se esforçará para acelerar ainda mais o crescimento e expandir sua base de clientes.

Principais recursos da API de reconhecimento facial

1. Fornece tecnologia avançada de reconhecimento facial de classe mundial como um serviço em nuvem

A tecnologia de reconhecimento facial de classe mundial da Panasonic pode reconhecer rostos mesmo quando vistos de um ângulo, rostos envelhecidos a partir da foto registrada e rostos parcialmente cobertos. A tecnologia também utiliza a tecnologia de correção da luz de fundo e redução de ruído, que a empresa desenvolveu como fabricante de câmeras.

2. Modelo de preços baseado em uso, sem custos iniciais

Os custos mensais são baseados no número de rostos registrados e no número de reconhecimentos faciais realizados. Os clientes pagam o total dos dois.

Custo do serviço mensal (sem impostos) = número de rostos registrados + número de reconhecimentos faciais Custo de registro de rostos: 5 ienes / pessoa Taxa de reconhecimento facial: 1 iene / vez

Exemplo de custo mensal: 200 rostos são registrados e o reconhecimento facial é realizado um total de 16.000 vezes por mês (4 vezes / pessoa / dia, 200 pessoas, 20 dias úteis) (5 ienes / pessoa x 200 pessoas) + (1 iene / vez x 4 vezes / pessoa / dia x 200 pessoas x 20 dias úteis) = 17.000 ienes / mês

Como começar a usar a API de reconhecimento facial

-- Contato / aplicativo Entre em contato com um vendedor da Panasonic no Japão ou peça informações através do site para solicitar uma assinatura ou solicitar o uso da API de reconhecimento facial. O lançamento de um site de comércio eletrônico, que permita aos usuários concluir o processo de inscrição necessário por conta própria, está agendado para o AF2019.

-- Fornecimento da chave da API, ID de inquilino e documentos Após fazer uma assinatura, a Panasonic emitirá uma chave da API e um ID do inquilino para o uso da API de reconhecimento facial, e entrará em contato com o cliente sobre as especificações de serviço da API.

-- Início do uso do serviço O serviço de reconhecimento facial pode ser usado assim que a chave da API e o ID de inquilino forem emitidos.

Sobre ?Sockets ?Sockets é um serviço de IoT atualmente disponível no Japão, que utiliza as tecnologias avançadas e os conhecimentos de fornecimento de sistemas B2B que a Panasonic acumulou ao longo dos anos. Além da API de reconhecimento facial, ?Sockets pode fornecer links para vários outros serviços da API, como detecção de falta de estoque, estimativa demográfica (idade e sexo), detecção do tempo de permanência, assistência à classificação de pacotes, emissão de certificação e detecção de ataques cibernéticos. Isso torna possível criar novo valor para os clientes por meio de várias soluções.

Linha de serviços de reconhecimento facial da Panasonic

-- Soluções de sistemas A Panasonic pode fornecer a solução ideal para atender as necessidades dos clientes, combinando as opções 2 a 4 abaixo.

-- Pacotes de módulos Pacotes de software / hardware integrados e fáceis de usar para reconhecimento facial - FacePRO: software baseado em servidor; disponível desde agosto de 2018 - KPAS: Sistemas de segurança de acesso a edifícios; disponível desde abril de 2019

-- Software Fornecimento de opções, como kits de desenvolvimento de software para parceiros

-- Serviço baseada em nuvem API que permite fácil implementação de reconhecimento facial. Funções de gerenciamento a serem expandidas.

?Sockets, FacePRO e KPAS são marcas comerciais ou marcas registradas da Panasonic Corporation no Japão e em outros países.

Sobre a PanasonicA Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de diversas tecnologias e soluções eletrônicas para clientes nos setores de produtos eletrônicos, habitação, automotivo e comércio B2B. Celebrando seu 100º aniversário em 2018, a empresa se expandiu internacionalmente e agora opera 582 subsidiárias e 87 empresas associadas em todo o mundo, alcançando vendas líquidas consolidadas de 8,003 trilhões de ienes no ano que se encerra em 31 de março de 2019. Empenhada na busca de novos valores por meio da inovação em todas as linhas divisionais, a empresa emprega suas tecnologias para criar uma vida melhor e um mundo melhor para seus clientes. Para saber mais sobre a Panasonic, acesse: https://www.panasonic.com/global.

Fonte: https://news.panasonic.com/global/press/data/2019/11/en191125-3/en191125-3.html

Links relacionadosTecnologia de reconhecimento facial da Panasonic https://security.panasonic.com/solutions_application/application_solutions/facial_recognition/

Panasonic Business Global https://www.panasonic.com/global/business.html

A Panasonic fornecerá portas de reconhecimento facial automatizadas adicionais para controle de passaportes em aeroportos do Japão (30 de agosto de 2019) https://news.panasonic.com/press/global/data/2019/08/en190830-4/en190830-4.html

Tecnologia de reconhecimento facial da Panasonic melhora a segurança dos fãs no estádio de futebol dinamarquês (01 de julho de 2019) https://news.panasonic.com/global/topics/2019/69735.html

Panasonic exibe terminal automatizado de aeroporto com reconhecimento facial (28 de março de 2019) https://news.panasonic.com/global/topics/2019/67181.html

A Panasonic dá vida à solução de reconhecimento facial altamente precisa: Possibilitando o reconhecimento de indivíduos, mesmo usando óculos escuros (04 de abril de 2018) https://news.panasonic.com/global/stories/2018/56397.html

O que é o "portão de reconhecimento facial" que está revolucionando os aeroportos de hoje? (21 de março de 2018) https://news.panasonic.com/global/stories/2018/55710.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191125005502/pt/

Panasonic Corporation Global Communications Department Global PR Office Click here to go to Media Contact form

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.