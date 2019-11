Comunicado do Business Wire :Zynga

Hoje, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou uma nova atividade com tema de férias em sua colaboração contínua com Garth Brooks e o principal jogo para celular, Words With Friends. A partir de hoje e até 8 de dezembro, os jogadores do jogo receberão brindes especiais no mundo real e no jogo, como parte deste evento de duas semanas do cantor de música country e artista e jogador de Words With Friends de longa data, Garth Brooks.

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans (Photo: Business Wire)

Em comemoração das festas de fim de ano e época de presentes, Garth e Words With Friends estão lançando o primeiro estilo de mosaicos com design colaborativo, representando um disco de vinil. Representando sua carreira de bater recordes e o lançamento de seu abrangente conjunto de dscos que abrange toda a carreira, o estilo de mosaicos de discos de Garth apresenta seu icônico logotipo 'g' sobreposto em um LP clássico de vinil. Disponível para fãs com dezoito anos ou mais nos EUA, os jogadores também podem entrar para ganhar sua própria cópia do aclamado conjunto de discos de vinil com 7 discos, The Legacy Collection, visitando zynga.com/WordsWithGarth até 8 de dezembro de 2019.*

"Conectar-me com meus fãs em turnê é uma experiência que verdadeiramente me torna mais humilde", diz Brooks. "Você aprende muito sobre um dia na vida dessas pessoas e vê que realmente não somos tão diferentes. Música, arte, jogos - eles reúnem as pessoas para uma ótima experiência compartilhada. Ser capaz de presentear os jogadores de Words With Friendscomo eu com um estilo de legal de mosaicos é super legal - é uma verdadeira fonte de alegria para mim."

"Conhecer Garth Brooks é o maior sonho de todos os fãs; trabalhar de perto com ele em Words With Friends, um jogo que uniu milhões em todo o mundo foi extraordinário", disse Bernard Kim, presidente de publicação da Zynga. "Os jogadores deWords With Friends adoram o Garth, e nossa plataforma lhes deu a chance de se conectar com um dos maiores ídolos da música country. Celebrar a temporada com o próprio homem é uma prova da capacidade do jogo de construir comunidade."

Garth Brooks acaba de ganhar o Entertainer of the Year no CMA Awards pela sétima vez, o primeiro de qualquer artista. Ele também é o primeiro artista da história a receber sete prêmios Diamond pelos sete álbuns certificados atualmente pela RIAA com mais de 10 milhões de vendas de álbuns cada um e continua sendo o artista solo número 1 em vendas na história dos EUA certificado pela RIAA com mais de 148 milhões de álbuns vendidos. Ele recebeu todas as honras que a indústria fonográfica pode conceder a um artista. Garth foi introduzido no International Songwriters Hall of Fame em Nova York, no Nashville Songwriters Hall of Fame, no Country Music Hall of Fame e, mais recentemente, no Musicians Hall of Fame. Garth acabou de terminar a turnê mundial Garth Brooks de três anos e meio com Trisha Yearwood. Começando com 11 shows esgotados no Allstate Arena em Chicago, a turnê quebrou recordes anteriormente detidos por artistas como The Beatles, The Rolling Stones e até Garth Brooks. A turnê vendeu mais de 6,3 milhões de ingressos, sendo a maior turnê norte-americana da história e a maior turnê americana do mundo.

Para saber mais e entrar para ganhar uma cópia do The Legacy Collection, visite zynga.com/WordsWithGarth. Para ficar atualizado sobre as datas dessa campanha, siga Words With Friends no Facebook, Twitter e Instagram, #WordsWithGarth

Words With Friends agora está disponível para download gratuito na App Store para iPhone e iPad e Google Play para os dispositivos Android.

Nota do Editor = Suporte a ativos e segmentos de transmissão: https://app.box.com/s/8xsxaan855wf3n5t5sbm0e62sgwacu14

Sobre Words With Friends

Lançado na web em 2009, Words With Friendsexpandiu-se para novas plataformas como o Facebook Messenger e lançou uma sequela de sucesso com Words With Friends 2. O sucesso do jogo neste período de uma década foi impulsionado por conexões de jogadores feitas através de palavras rápidas e inteligentes que se tornaram uma pedra de toque na vida dos fãs.

Sobre a Zynga

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até o momento, mais de um bilhão de pessoas jogaram as franquias da Zynga, incluindo: CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons! ?, Words With Friends?e Zynga Poker?.Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui estúdios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Facebook e noLinkedIn.

*Nenhuma compra é necessária; não irá melhorar as probabilidades. Maiores de 18 residentes nos EUA. 25/11-8/12/19 PT. Sujeito a regras oficiais em zynga.com/WordsWithGarth; veja probabilidades, detalhes de prêmios e amp; restrições. Inválido onde proibido. Patrocinador: Zynga.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

