Documentos revelam sistema de controle em campos de detenção de uigures na China

Documentos publicados no domingo pela imprensa internacional mostram como a China controla tudo nos campos de detenção na região de maioria muçulmana de Xinjiang, desde a frequência dos cortes de cabelo até quando as portas são fechadas.

Os documentos, obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) e publicados por 17 meios de comunicação, mostram os protocolos rígidos que administram a vida na rede de campos de detenção na região oeste de China, que de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos e analistas independentes, abrigam mais de um milhão de muçulmanos, a grande maioria uigures.

Pequim nega este número e menciona "centros de formação profissional" que têm como objetivo lutar contra a radicalização islamista, em reação a uma série de atentados violentos atribuídos nos últimos anos a militantes uigures.

Na semana passada o jornal The New York Times informou, com base em mais de 400 páginas de documentos internos, que o presidente chinês Xi Jinping ordenou aos funcionários que atuassem "absolutamente sem piedade" contra o separatismo e o extremismo em um discurso em 2014, depois do ataque de um militante uigur a uma estação ferroviária.

O vazamento desta semana consiste em uma lista de pautas aprovadas pelo secretário de Segurança de Xinjiang em 2017 para administrar os campos de detenção, além de relatórios que mostram como a polícia usa inteligência artificial e a coleta de dados de pessoas sujeitas à internação.

Com referências aos detentos como "estudantes" que devem ser "formar-se" nos campos, as pautas estabelecem como os funcionários devem administrar a vida cotidiana, por exemplo, garantindo "cortes de cabelo e barba no prazo", ao mesmo tempo que enfatizam que os detentos são proibidos de ter telefones celulares, de acordo com uma tradução para o inglês do memorando publicado pelo ICIJ.

"Os estudantes (...) não podem contactar o mundo exterior, exceto durante as atividades prescritas", afirma o memorando, antes de acrescentar que as equipes devem "lidar estritamente com os estudantes que solicitam tempo livre".

"Se realmente precisam abandonar o centro de capacitação por uma doença, ou outras circunstâncias especiais, devem ter alguém que os acompanhe, monitore e controle".

O memorando afirma que os reclusos devem ser julgados com base em um sistema de pontos que mede "a transformação ideológica, o estudo e a capacitação, assim como o cumprimento da disciplina".

"Administre de modo estrito as fechaduras e as chaves das portas. As portas dos quartos, as portas dos corredores e as portas dos andares devem ter uma trava dupla e devem ser fechadas imediatamente", dizem as instruções.

"Deve haver uma cobertura total de vigilância por vídeo dos dormitórios e salas de aula sem pontos cegos, garantindo que os guardas possam monitorar em tempo real, registrar as coisas em detalhes e relatar circunstâncias suspeitas imediatamente".

O memorando indica que os estudantes devem permanecer detidos durante pelo menos um ano, mas isto nem sempre acontece, afirmaram ex-detentos ao ICIJ.

- Natureza coercitiva -

A embaixada da China em Londres rejeitou os documentos em declarações ao jornal britânico The Guardian, um dos que publicou as informações, e afirmou que eram "pura fabricação e notícias falsas".

"Não existem tais documentos ou ordens para os chamados 'campos de detenção'. Os centros de educação e formação profissional foram estabelecidos para a prevenção do terrorismo", afirma o comunicado.

Mas para James Leibold, especialista em minorias étnicas chinesas da Universidade La Trobe, na Austrália, os documentos confirmam, "nas próprias palavras" do Partido Comunista, "a natureza calculada, coercitiva e extrajudicial das detenções".

"Destroem a propaganda do Partido de que são inocentes centros de formação profissional onde os uigures e outros muçulmanos chineses seguem livremente um período de formação", declarou à AFP.