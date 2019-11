Um francês, identificado como Frédéric Michel, e um mexicano foram sequestrados neste domingo no centro do México, perto da capital, informou à AFP a embaixada da França no país.

"Confirmamos o fato. Estamos em contato com autoridades mexicanas, que estão mobilizadas para encontrar nosso cidadão", informou a embaixada sobre o incidente, que, segundo a imprensa local, ocorreu quando as vítimas percorriam um parque nacional na zona do Nevado de Toluca.