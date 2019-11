Comunicado do Business Wire :Federal Authority for Identity And Citizenship Services

Em linha com os esforços do governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) para tornar o país um centro global de talentos, investidores e empresários estabelecidos, a Autoridade Federal para Serviços de Identidade e Cidadania (ICA) está ampliando o alcance de seus serviços e instalações a residentes dos EAU que contribuem para criar o tecido comunitário.

Lulu Group Chairman Yussuf Ali first to be handed the gold card residency (Photo: AETOSWire)

O alcance dos serviços prestados pela ICA abrange visto de residência previdenciária, visto de residência dourada, visto de trânsito e visto de residência familiar. Estarão entre os principais beneficiários desses serviços empreendedores, profissionais talentosos e pesquisadores nos campos de desenvolvimento científico e de conhecimentos.

"Os serviços permitirão que pessoas enquadradas nessas categorias e seus familiares residam nos EAU por períodos mais longos sem a necessidade de patrocinadores, o que lhes proporcionará melhor qualidade de vida e níveis mais elevados de felicidade", comentou o Major General Mohammad Al Marri, diretor geral do Diretório Geral de Assuntos de Residência e Estrangeiros (GDRFA). "Nossos serviços e instalações ajudarão a atrair um grupo maior de talentos para os EAU e contribuirão para concretizar a visão governamental de tornar o país um pioneiro global em matéria de inovação."

Como destaque, o visto de residência dourado proporciona residência sem um patrocinador para a pessoa e seus familiares. Ele também oferece a possibilidade de patrocinar até três trabalhadores, além do trabalhador sênior da pessoa (conselheiro ou diretor executivo) e seus respectivos familiares.

O visto de residência familiar permite que residentes dos EAU levem seus familiares ao país após cumprirem os requisitos de tal categoria de visto. O visto de residência previdenciária concede privilégios de visto especiais a pessoas maiores de 55 anos, possibilitando que desfrutem de uma residência de longa duração no país.

O visto de trânsito - que não permite prorrogação nem renovação - se divide em dois tipos e permite a viajantes que passam pelos aeroportos dos EAU visitarem os belos pontos de interesse do país. Essa categoria inclui um visto de trânsito gratuito de 48 horas e outro de 96 horas concedido por apenas AED 50, e ambos podem ser coordenados unicamente por meio de companhias aéreas nacionais dos EAU. Os visitantes devem solicitar os vistos antes de chegarem ao país.

Para saber mais sobre os novos serviços e instalações, siga-nos em nossas contas de mídias sociais com a hashtag: #GoldenLifeUAE.

