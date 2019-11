Bolivia vai realizar as primeiras eleições sem Morales em 18 anos

Neste domingo (24), a Bolívia definiu o caminho para realizar as primeiras eleições em 18 anos sem a participação do ex-presidente Evo Morales, após a promulgação de uma lei que o exclui como candidato após um mês de protestos que deixaram mais de 30 mortos e dezenas de feridos.

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, promulgou neste domingo a lei para convocar um novo pleito, que impede a participação de Morales, após sua aprovação unânime no Congreso na véspera.

"Chegamos a este dia com a satisfação do dever cumprido, porque esse é o principal objetivo do meu governo: novas eleições no menor tempo possível", disse Añez durante a cerimônia.

Começa assim um caminho difícil para os bolivianos em busca de uma saída para sua pior crise política em duas décadas, desta vez sem Morales como alternativa. O político que há cerca de 14 anos comandava o país não poderá participar da campanha, algo inédito desde 2002.

Esta norma anula as eleições em que Morales foi reeleito em 20 de outubro, resultado considerado fraudolento pela oposição e que desencadeou uma série de protestos no país. A Organização dos Estados Americanos (OEA) detectou irregularidades na apuração.

"Por essa lei, fomos às ruas ... para expressar pacificamente nossa decisão de repudiar a maneira pela qual o governo anterior tentou manipular a vontade de todos nós, montando uma fraude escandalosa", enfatizou Áñez.

- Um processo expresso -

Morales foi forçado a renunciar em 10 de novembro, depois de perder o apoio da polícia e das forças militares, partindo em seguido para o exílio no México, alegando um golpe.

A crise se intensificou com os protestos de milhares de seguidores do ex-dirigente, bloqueando estradas em seis dos nove departamentos, o que gerou uma escassez de combustível e alimentos em cidades como La Paz. Pouco a pouco, a abastecimento foi reestabelecido.

O governo provisório da senadora de direita Áñez está negociando com os movimentos de protesto um acordo de "pacificação" após as violentas manifestações que deixaram até o momento 32 mortos, 17 deles em confrontos com forças oficiais nos últimos dez dias.

A nova autoridade eleitoral será responsável por definir a data das eleições gerais em um curto espaço de tempo.

O regime excepcional e transitório prevê a renovação do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE), o registro de eleitores e a participação de todas as forças políticas, embora impeça Morales e seu ex-vice-presidente Álvaro García Linera de serem candidatos.

A nova autoridade eleitoral será responsável por fixar a data das eleições gerais, que devem ser realizadas dentro de um período máximo de 120 dias após a convocação.

Morales foi excluído sob um artigo da Constituição que proíbe a reeleição após dois mandatos. Morales tentou modificar essa regra por meio de um referendo que ele perdeu em 2016. Finalmente, foi a justiça que lhe permitiu concorrer nas últimas eleições.

- Silêncio de Morales -

Exilado agora no México, o líder de esquerda indígena tornou-se presidente em 2005 e foi reeleito em 2009 e 2014.

Do exílio, Morales segue muito ativo no Twitter, especialmente nas críticas ao governo de transição pela repressão aos protestos, mas ainda não se pronunciou sobre o acordo alcançado pelas forças políticas à frente de seu partido, o Movimento ao Socialismo (MAS ), que possui a maioria nas duas câmaras do Congresso.

Formado por várias tendências esquerdistas, o MAS dominou a política boliviana nos últimos tempos, com Morales como uma figura central.