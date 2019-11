O liberal Klaus Iohannis foi reeleito com ampla margem neste domingo para um segundo mandato presidencial, frente à candidata social-democrata Viorica Dancila, no segundo turno de eleições que confirmaram a posição favorável do país à União Europeia, segundo duas pesquisas de boca de urna.

Iohannis, 60, recebeu entre 64,8% e 66,5% dos votos, segundo as pesquisas, impondo a derrota mais dura a um candidato do principal partido de esquerda desde a queda do regime comunista, há 30 anos.