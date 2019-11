Boris Johnson diz que só Partido Conservador completará processo do Brexit

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, usou o lançamento da plataforma do Partido Conservador neste domingo para afirmar que seu partido é o único da eleição do mês que vem que completará o processo do Brexit. "Diferentemente de qualquer outro partido disputando esta eleição, nós vamos completar o Brexit", disse ele a apoiadores enquanto exibia o manifesto, lançado neste domingo.



Johnson disse que partidos rivais - os Liberal Democratas, o Partido Trabalhista e outros - apenas causariam mais atrasos e eventualmente trairiam o desejo dos eleitores expresso na votação de 2016 em favor da saída da União Europeia.



O primeiro-ministro passou mais tempo ridicularizando o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, do que oferecendo detalhes sobre os planos propostos em sua plataforma, debochando do plano de Corbyn de se manter neutro se houver um segundo referendo no ano que vem.



Jonson disse que, levando o Brexit ao Parlamento antes do Natal, seria possível retirar o Reino Unido até o prazo de 31 de dezembro; já outros partidos, de acordo com ele, atrasariam o processo por meses ou o interromperiam por completo.



Em resposta, Corbyn disse que Johnson não é de confiança. "Após uma década de conservadores cortando nosso NHS (serviço de saúde do Reino Unido), nossa polícia e nossas escolas, tudo que Boris Johnson oferece é mais do mesmo: mais cortes, mais fracassos e anos a mais de incerteza relacionada ao Brexit", disse Corbyn, acrescentando que só o Partido Trabalhista pode entregar "mudanças verdadeiras".



O Partido Trabalhista propôs medidas ambiciosas e custosas, enquanto a plataforma conservadora, com cerca de metade do tamanho da trabalhista, exibe uma visão mais limitada do que é necessário. Johnson repetiu diversas vezes que completar o Brexit "libertaria" o potencial do Reino Unido.



O Partido Conservador, que lidera a maior parte das pesquisas de opinião e que toma cuidado com uma série de problemas que se seguiram ao lançamento da plataforma partidária nas eleições de 2017, teve abordagem cautelosa neste domingo, recusando-se a detalhar uma série de novos programas que podem gerar controvérsia.