Ataque contra veículo da ONU deixa um morto em Cabul

Um estrangeiro foi morto e outros cinco ficaram feridos em um ataque com granada contra um veículo da ONU em Cabul, neste domingo, segundo um porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão.

"Por volta das 18H20, uma explosão atingiu um veículo da ONU" no leste de Cabul e, além do estrangeiro morto, há cinco feridos, dois deles funcionários afegãos, disse Nasrat Rahimi. As nacionalidades das outras vítimas não foram especificadas.

Rahimi não especificou a natureza do ataque, que até agora não foi reivindicado por nenhum grupo.

O ataque ocorreu numa rodovia frequentemente usada por trabalhadores do corpo internacional que liga o centro de Cabul e um grande complexo das Nações Unidas nos arredores da capital.

O ataque ocorreu em um período de relativa tranquilidade no país, após os atentados que ocorreram há dois meses durante as eleições presidenciais, cujos resultados ainda não foram anunciados oficialmente.