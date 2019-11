Schiff diz que pode haver mais depoimentos em inquérito de impeachment de Trump

O presidente da Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o democrata Adam Schiff, afirmou que não exclui a possibilidade de mais depoimentos e audiências no inquérito de impeachment do presidente Donald Trump.



Em entrevista à CNN, Schiff diz que a comissão continua conduzindo trabalhos investigativos, e que ele não deixará o governo Trump paralisar o inquérito.



A equipe de Schiff e outros estão reunindo as conclusões do painel para submetê-las à Comissão Judiciária da Câmara, que deverá abrir suas próprias audiências para considerar artigos de impeachment e uma recomendação formal de acusação.



Schiff afirma que quer conversar com eleitores e colegas antes de tomar uma decisão final sobre o impeachment. Ele diz que se o ex-presidente Barack Obama tivesse agido como Trump com a Ucrânia, republicanos votariam pelo seu impeachment num estalar de dedos "com uma fração das evidências".