Inundações na França fazem dois mortos e um desaparecido

As chuvas de "intensidade histórica" que caem na Riviera Francesa desde sexta-feira, causando grandes inundações, deixaram dois mortos e um desaparecido, segundo as autoridades.

Dois corpos foram descobertos neste domingo no Var, anunciou em comunicado a prefeitura (representante do Estado). A primeira vítima foi encontrada no vilarejo de Le Muy, perto da área onde um barco de resgate afundou na noite de sábado com três bombeiros e três civis a bordo. Um dos civis está desaparecido desde então.

O segundo corpo, o de um homem na casa dos cinquenta anos, foi descoberto na comuna de Cabasse, "em um carro", de acordo com a prefeitura, que não deu mais detalhes.

Vítimas de um "episódio mediterrâneo" de rara intensidade, os departamentos dos Alpes-Marítimos e Var são atingidos por chuvas torrenciais acompanhadas por impressionantes ondas na costa entre sexta e este domingo.

Um septuagenário ainda está desaparecido em Saint-Antonin-du-Var, depois de sair de casa sexta-feira à noite. A busca continua.

Este episódio tem sido de intensidade "histórica", disse à AFP o prefeito de Var, Jean-Luc Videlaine, que enfatizou que "os prejuízos certamente serão consideráveis".

Em algumas áreas do Var, caiu o equivalente a dois a três meses de chuva em 24 a 48 horas, disse VigiemerteFrance.

Em Roquebrune-sur-Argens, no Var, o rio Argens subiu para mais de sete metros, quebrando recordes de inundações anteriores em 2011. A água entrou em restaurantes e casas.