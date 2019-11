Microplásticos tóxicos detectados em nove rios europeus

Depois de seis meses estudando nove rios europeus, a Fundação Tara Océan apresentou neste sábado suas primeiras conclusões sobre a presença de microplásticos, que se tornaram "esponjas poluentes".

Os cientistas colheram amostras dos rios Ebro, Tâmisa, Elba, Reno, Sena, Ródano, Tibre, Garona e Loire entre maio e novembro.

"Cem por cento da ingestão de água feita nos nove rios europeus continham microplásticos", afirmou a fundação Tara Océan em um comunicado.

O plástico que vem do continente se decompõe rapidamente nos rios, mesmo antes de chegar ao mar. Entre esses microplásticos, estão as microesferas presentes em alguns cosméticos e dentifrícios, mas especialmente fragmentos minúsculos de menos de cinco milímetros.

"Esses microplásticos representariam mais de 90% dos 5 bilhões de pedaços de plástico que flutuam na superfície de nossos oceanos", disse a fundação, que trabalhou nesta missão com 17 laboratórios de pesquisa, sob os auspícios do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) francês.

Os pesquisadores também observaram que esses microplásticos eram tóxicos.

"Alguns materiais plásticos expulsam seus aditivos (especialmente desreguladores endócrinos, como bisfenóis A e ftalatos)", lembrou a Fundação Tara.

Mas o que preocupa ainda mais outros plásticos "também se revelaram como 'esponjas poluentes'".

Essas pedaços acumulam "poluentes presentes nos rios (pesticidas, hidrocarbonetos, metais pesados ...) e podem ter efeitos tóxicos nos organismos que os ingerem, retardando seu crescimento, reprodução, prejudicando seu metabolismo e sistema hormonal", de acordo com a análise científica.

As amostras serão analisadas entre 12 e 18 meses no laboratório para tentar descobrir de onde vêm os microplásticos ou identificar as bactérias e microorganismos que participam de sua fragmentação.

"A onipresença desses microplásticos torna impossível a limpeza dos rios. As soluções contra essa hemorragia estão definitivamente em terra", declarou Romain Troublé, da Tara Océan.