Uniformes originais da série Batman dos anos 1960 vão a leilão

Os uniformes originais da série Batman, exibida entre 1966 e 1968 e protagonizada por Adam West, serão leiloados em 17 de dezembro em Los Angeles por um lance inicial de 150.000 dólares.

A casa de leilões Profiles in History, especializada em objetos de Hollywood, anunciou nesta sexta-feira (22) a venda dos figurinos do Homem Morcego e de seu parceiro de combate ao crime Robin, além de outros trajes de grandes personagens da televisão, como os usados pelos personagens James Kirk e Spock em "Jornada nas Estrelas" ("Star Trek", exibida de 1966 a 1969) e pela Mulher Maravilha (série de mesmo nome estrelada por Lynda Carter, exibida entre 1975 e 1979), além da roupa rosa da personagem principal de "Jeannie é um Gênio" ("I Dream of Jeannie", veiculada de 1965 a 1970 e protagonizada por Barbara Eden).

As peças pertencem à coleção de John Azarian, "a mais importante de objetos clássicos da televisão e super-heróis que existe", segundo a Profiles.

O leilão também inclui uma miniatura da nave de "Perdidos no Espaço" ("Lost in Space", série produzida entre 1965 e 1968) e o busto de Shakespeare, no qual Bruce Wayne escondia o botão para acessar à Batcaverna e foi usado em quase todos os episódios da clássica série do Batman. As peças foram avaliadas entre 40.000 e 60.000 dólares.

A Profiles destacou que estarão à venda "o único par conhecido de trajes da Dupla Dinâmica completos" usados no programa, que custam entre 150.000 e 200.000 dólares.

Os dois trajes "Jornada nas Estrelas" pertencem ao episódio "Mirror, Mirror" (exibido pela primeira vez em 1967), no qual a equipe da Enterprise é enviada para um universo paralelo onde a frota estelar foi substituída por um império do mal. Os uniformes têm como preço inicial de 40.000 e 60.000 dólares.

Além da roupa usada pela gênio Jeannie, também será leiloada a garrafa de vidro pintada à mão onde vivia a personagem.

Outra peça de destaque no leilão é a jaqueta usada pelo personagem "Arthur 'Fonzie' Fonzarelli" na série "Dias Felizes" ("Happy Days", que durou de 1974 a 1984), à venda a partir de 25.000 dólares neste leilão que será realizado no dia 17 de dezembro em Los Angeles.