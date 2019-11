Patti Smith canta à capela para futuro presidente da Argentina

A estrela do punk Patti Smith cantou à capela para o futuro presidente da Argentina, Alberto Fernández, um amante do rock que toca violão e que a recebeu nesta sexta-feira (22) em Buenos Aires, após o último show de sua turnê na América do Sul.

Patti Smith falou rapidamente com Fernández e alguns de seus colaboradores em seu escritório no tradicional bairro de San Telmo. Lá, a artista de 72 anos cantou a música Wing e assinou um livro que ele levou.

Smith, comprometida com várias causas políticas e sociais, falou sobre a questão do meio ambiente e do ativismo dos jovens.

Entusiasmado, Fernández postou imediatamente fotos do encontro em sua conta do Instagram e comentou parte do diálogo.

"Patti tem uma visão muito clara da unidade que devemos construir na América Latina para enfrentar os desafios do presente", disse o presidente eleito.

Com seu show na quinta-feira no estádio Luna Park, em Buenos Aires, Patti Smith encerrou uma turnê com apresentações também no Brasil, Chile e Uruguai.

Fernández, um peronista de centro-esquerda de 60 anos de idade, é conhecido por sua paixão pelo rock.

O político comentou que seu cachorro se chama Dylan em homenagem a Bob Dylan.

Quando era chefe de gabinete do governo de Néstor Kirchner (2003-2007), Fernández convidou Luis Alberto Spinetta, estrela do rock argentino, para fazer um concerto na Casa Rosada, sede da presidência.