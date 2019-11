Comunicado do Business Wire :Paidy Inc.

Paidy Inc. ("Paidy"), o serviço instantâneo "compre agora, pague depois", anunciou que agora está disponível no site Amazon.co.jp (referido como "Amazon") como uma opção de pagamento aos clientes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191122005413/pt/

Instant buy-now pay later payment service, Paidy is now available on Amazon.co.jp as a payment option for customers. (Graphic: Business Wire)

Com o objetivo de eliminar barreiras e adotar a simplicidade, a Paidy é um serviço de crédito pós-pago instantâneo com uma IU/UX simples, onde os consumidores podem efetuar pagamentos usando apenas o endereço de e-mail e o número do celular. A Paidy pretende fazer uma contribuição significativa para oferecer conveniência superior aos clientes da Amazon.

Russell Cummer, fundador e presidente executivo da Paidy, afirmou: "Estamos profundamente honrados em trabalhar com a Amazon para oferecer uma experiência de consumo nova e exclusiva aos clientes da Amazon. Vemos um tremendo potencial para trabalhar com a Amazon e outros parceiros em futuras inovações, continuando a melhorar as experiências dos consumidores e o panorama dos pagamentos no Japão".

Sobre a Paidy

A Paidy oferece um crédito consolidado mensal instantâneo aos consumidores no Japão. Em outubro de 2014, a Paidy lançou o primeiro serviço de crédito pós-pago do Japão para consumidores de comércio eletrônico. Para eliminar barreiras e adotar a simplicidade, a Paidy usa modelos proprietários e aprendizado de máquina para assinar transações em segundos e garantir pagamentos aos comerciantes. A Paidy aumenta a receita do comerciante, reduzindo o número de transações incompletas, aumentando as taxas de conversão, otimizando o valor médio do pedido e facilitando as compras repetidas pelos consumidores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191122005413/pt/

Para mais informações entre em contato com Shoko Okimura no número +81-3-5544-8729, ou por e-mail pr@paidy.com.

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.