Comunicado do Business Wire :AM Best

A AM Bestafirmou o Rating de Força Financeira B ++ (Bom) e o Rating de Crédito de Longo Prazo "bbb" da BTG Pactual Resseguradora S.A. (BTG Re) (Brasil). A perspectiva dos Ratings de Crédito permanece estável.

Os ratings de crédito refletem a solidez do balanço patrimonial da BTG Re, categorizada pela AM Best como mais forte, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriado.

A BTG Re é uma resseguradora local no Brasil, atuando predominantemente no segmento de garantia, mas expandindo-se geograficamente e por linha de negócios. A controladora da empresa, o Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual), forneceu suporte de capital, al[em de recursos operacionais e de gerenciamento de riscos.

Também se reflete nos ratings do BTG Re o impacto do perfil de crédito do BTG Pactual e o ambiente macroeconômico desafiador, porém lentamente melhorando, no Brasil. O perfil de crédito do BTG Pactual, que enfrentou questões operacionais e de liquidez significativas em 2015, se estabilizou e a AM Best acredita que um potencial impacto adverso nas operações da BTG Re é agora mais remoto. Além disso, a BTG Re mantém atributos independentes sólidos em termos de desempenho operacional e capitalização ajustada ao risco. A BTG Re gerou ganhos gerais positivos desde o início, impulsionados por resultados de subscrição e complementados por receita de investimento. O BTG Re também se beneficia de um sólido programa de retrocessão que mitiga suas exposições de subscrição.

Além disso, o mercado de (re)seguros do Brasil é altamente competitivo com resseguradoras domésticas e globais continuamente acessando o mercado. A BTG Re atua essencialmente como resseguradora cativo de sua empresa irmã, a TOO Seguros S.A. (anteriormente Pan Seguros S.A.), onde o BTG Pactual tem 51% de participação e desenvolve e expande ofertas de produtos nos mercados locais, além de outros países da América Latina, cada um com suas próprias características de mercado. No Brasil, o mercado de seguro garantia continua a se expandir com o crescimento ancorado no segmento de garantias judiciais, com a perspectiva de longo prazo no segmento de garantias de execução, trazendo demanda incremental através dos altamente necessários projetos de infraestrutura.

A AM Best continua a monitorar o desempenho operacional da BTG Re, a capitalização ajustada ao risco e a execução do plano de negócios e a expansão geográfica, além do perfil de crédito da controladora.

O principal fator de classificação que pode levar a uma ação de classificação positiva para o BTG Re é a melhoria contínua e a estabilidade do perfil de crédito do BTG Pactual. Fatores que podem pressionar negativamente os ratings são a deterioração do perfil de crédito ou posição de liquidez de sua controladora ou um declínio na sua capitalização ajustada ao risco ou no desempenho operacional.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visite a página de atividade recente de Rating da AM Best. Para obter demais informações sobre o uso e as limitações das opiniões sobre classificação de crédito, por favor, visite Como Entender as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso correto de mídias dos Ratings de Crédito e comunicados de imprensa da AM Best, por favor consulte o Guia de Mídia - Uso Adequado dos Ratings de Crédito e Comunicados de Imprensa das Ações de Rating da AM Best.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de dados, especializada na indústria de seguros. A empresa faz negócios em mais de 100 países. Sediada em Oldwick, NJ, a AM Best tem escritórios em cidades ao redor do mundo, incluindo Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Direitos Autorais © 2019 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191122005383/pt/

Guilherme Monteiro Simões Analista Financeiro Sênior +1 908 439 2200, ramal 5301 guy.simoes@ambest.com Scott Mangan Diretor Associado +1 908 439 2200, ramal 5593 scott.mangan@ambest.com Christopher Sharkey Gerente de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal 5159 christopher.sharkey@ambest.com Jim Peavy Diretor de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal 5644 james.peavy@ambest.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.