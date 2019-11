O governo interino da Bolívia apresentou ao Ministério Público, nesta sexta-feira (22), uma denúncia penal contra Evo Morales, exilado no México, por "rebelião e terrorismo", em consequência da suposta convocação do ex-presidente de cercar La Paz com bloqueios em um áudio divulgado pelas autoridades.

"Estamos pedindo a máxima pena por rebelião e terrorismo", disse o ministro de Governo (Interior), Arturo Murillo, à imprensa na saída da sede do MP.