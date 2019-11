China quer acordo com EUA, mas responderá em caso de guerra comercial

O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta sexta-feira (22) que seu país quer chegar a um acordo comercial inicial com os Estados Unidos, mas garantiu que não tem "medo" de responder em caso de uma guerra tarifária.

"Se necessário, responderemos, mas estamos trabalhando ativamente para tentar não ter uma guerra comercial", declarou Xi a ex-autoridades americanas e outros embaixadores estrangeiros em uma reunião em Pequim.

"Queremos trabalhar para um acordo inicial baseado no respeito mútuo e na igualdade", acrescentou neste encontro organizado no âmbito do New Economy Forum da Bloomberg.

O líder chinês alertou que as discussões comerciais "podem se ver afetadas pelas perspectivas futuras da economia mundial", mas ressaltou que a China mantém "uma atitude positiva".

Xi fez essas declarações dois dias depois que o presidente americano, Donald Trump, reclamou que a China não está fazendo concessões suficientes para chegar a um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

"Como sempre dissemos, não queremos começar uma guerra comercial, mas não temos medo", ressaltou o presidente chinês.

Em 11 de outubro, Trump anunciou um acordo de "primeira fase" que resolveria importantes reivindicações americanas sobre práticas comerciais e monetárias chinesas.

Mais de um mês depois, porém, os dois lados não parecem perto de finalizar o texto de um acordo.

A China insistiu numa reversão das tarifas existentes, ao que Trump disse não aceitar.

Já as autoridades americanas querem que a China aumente consideravelmente a compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos, algo que pode ser inviável para Pequim.

As duas partes "estão potencialmente muito perto de um acordo", declarou Trump nesta sexta na Fox News.

Mas na quarta, advertiu: "posso dizer a vocês o seguinte: a China prefere fazer um acordo comercial mais do que eu", disse Trump na quarta-feira. "Eu não acho que estão subindo para o nível que eu quero".

As negociações também foram prejudicadas esta semana por uma votação no Congresso dos Estados Unidos de um texto que apoia o movimento pró-democracia em Hong Kong.

Na entrevista na Fox News, Trump assegurou que foi sua intervenção direta que evitou um massacre em Hong Kong.

"Xi tem um milhão de soldados do lado de fora de Hong Kong. Não vai entrar, porque eu pedi a ele. 'Por favor, não faça isso. Você estará cometendo um grande erro. Isso terá um tremendo impacto negativo no acordo comercial'", contou.

- Conflito latente -

Para Diana Choyleva, economista-chefe da Enodo Economics, os comentários de Xi não significam que Pequim esteja prestes a passar à ofensiva.

"Mas certamente reafirma minhas expectativas de que a China não vai ceder", afirmou à AFP no fórum em Pequim.

Por sua parte, o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger assegurou na quinta-feira que, se os Estados Unidos e a China não resolverem seu conflito comercial, poderão se enfrentar em uma guerra.

"Se o conflito puder se desenvolver sem restrições, o resultado poderá ser ainda pior do que foi na Europa", afirmou o ex-diplomata de 96 anos em Pequim.

E o ex-secretário do Tesouro americano Henry Paulson alertou que os dois países estão indo na direção errada.

Segundo ele, os crescentes obstáculos à obtenção de vistos e para o movimento de pessoas, bem como as restrições ao comércio e à tecnologia e as contínuas tensões econômicas "deixariam nossos países e o mundo inteiro em uma situação pior".