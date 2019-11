AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 2019 ATÉ SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 2019

América

TAPACHULA (México) - Começa a caravana de mães da América Central que procura crianças migrantes desaparecidas - (até 3 de Dezembro)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Salão do Automóvel de Los Angeles - (até 1 de Dezembro)

(+) HAVANA (Cuba) - Terceiro aniversário da morte de Fidel Castro - (até 26)

SÃO PAULO (Brasil) - Congresso do Partido dos Trabalhadores (PT), com a presença de Lula - (até 24)

Europa

PARIS (França) - 40a. sessão da conferência-geral da UNESCO - (até 27)

PARIS (França) - Pintura de Picasso no valor de um milhão de euros é sorteada online em evento de caridade - (até 6 de Janeiro 2020)

LEIPZIG (Alemanha) - Congresso anual do partido de Merkel CDU -

ESTRASBURGO (França) - Abre o mercado de Natal de Estrasburgo, um ano depois do violento atentado que deixou 5 mortos - (até 30 de Dezembro)

KIEV (Ucrânia) - 86º aniversário do Holodomor, uma fome devastadora causada pelas políticas de Joseph Stalin -

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Saudita Aramco começa a ser cotada na bolsa de Riade - (até 15 de Dezembro)

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Visita do Papa Francisco à Tailândia e Japão - (até 26)

(+) HONG KONG (China) - Cerco da Universidade Politécnica por manifestantes -

HONG KONG (China) - Eleições do conselho distrital - 22H00

NAGOYA (Japão) - Reunião dos chanceleres do G20 -

AMPATUAN (Filipinas) - 10 anos do assassinato de 58 pessoas, sendo 32 jornalistas -

NAGASAKI (Japão) - Francisco fala sobre armas nucleares em Nagasaki - 23H15

NAGASAKI (Japão) - Papa Francisco presta homenagem aos 'mártires cristãos' do Japão em Nagasaki - 23H45

Esportes

LIMA (Peru) - Final da Copa Libertadores 2019 - Flamengo v River Plate - 18H00

DOMINGO, 24 DE NOVEMBRO DE 2019

América

MONTEVIDÉU (Uruguai) - Segundo turno presidencial -

COLÔMBIA - Terceiro aniversário do pacto de paz entre o governo e as FARC -

Europa

(+) VENEZA (Itália) - Manifestação de protesto para salvar Veneza "de cruzeiros gigantes, mudanças climáticas e seu prefeito" -

BUCARESTE (Romênia) - Segundo turno de eleição presidencial -

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Forças navais sauditas organizam conferência sobre segurança marítima - (até 26)

Ásia-Pacífico

HIROSHIMA (Japão) - Francisco organiza reunião pela paz em Hiroshima - 07H40

TÓQUIO (Japão) - Francisco se encontra com vítimas do tsunami de 2011 e tem audiência com o imperador Naruhito - 23H00

NAGASAKI (Japão) - Francisco celebra missa em estádio de beisebol de Nagasaki - 03H00

África

GUINÉ-BISSAU - Eleições gerais - 05H00

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres -

América

(+) MÉXICO (México) - Marcha de protestos contra a violência contra a mulher -

MENDOZA (Argentina) - Sentença do julgamento de abusos sexuais contra menores no instituto Provolo - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Conta corrente e investimentos estrangeiros diretos (outubro) - 10H30

Europa

HAIA (Holanda) - OPAQ realiza reunião anual - 13H00 (até 29)

ISTAMBUL (Turquia) - Reunião de ministros da Organização de Cooperação Islâmica - (até 28)

GENEBRA (Suíça) - Comitê Constitucional inicia nova rodada de discussões -

(+) MADRI (Espanha) - Manifestação pelo Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher -

Oriente Médio e África do Norte

CAIRO (Egito) - Liga Árabe se reúne sobre posicionamento dos EUA a respeito de assentamentos de Israel -

TEL AVIV (Israel) - Chefe israelense da Human Rights Watch será expulso - 08H00

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Papa Francisco em Tóquio - 05H00

HONG KONG (China) - Alibaba listará ações do que poderia ser o maior IPO em uma década - 23H30

(+) BUSAN (Coreia do Sul) - Cúpula entre Coreia do Sul e países da ASEAN - (até 27)

TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2019

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Entrevista com o filósofo brasileiro Djamila Ribeiro que lança novo livro sobre o racismo -

SUNRISE (Estados Unidos) - Trump discursa para partidários na Flórida - 21H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - O programa ambiental da ONU apresenta seu relatório anual sobre emissões de gases de efeito estufa - 06H15

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Coletiva de imprensa do papa Francisco após viagem à Tailândia e Japão - 14H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Fórum de Segurança do Oriente Médio - 23H00 (até 28)

QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

Europa

NANTERRE (França) - O chef Marc Veyrat leva o guia Michelin a tribunal por perda de terceira estrela -

LONDRES (Reino Unido) - Christie's vende uma mecha de cabelo pertencente a Napoleão III -

LONDRES (Reino Unido) - Leilão de joias da Christie, incluindo itens de propriedade da família do ex-ditador espanhol Francisco Franco -

ISTAMBUL (Turquia) - Resumo do julgamento do diretor da Anistia Internacional na Turquia - 05H00

MADRI (Espanha) - Ministros do Meio Ambiente do Chile e Espanha apresentam a Cop 25 - 06H00

PARIS (França) - Jaqueta de Yves Saint Laurent representando 'Girasóis' de Van Gogh será leiloada na Christie's - 13H30

PARIS (França) - Leilão de retrato de Mozart com 13 anos - 13H30

África

NAMÍBIA - Eleições gerais -

QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2019

América

ESTADOS UNIDOS - EUA celebra Ação de Graças -

LYON (França) - Audiência de apelação do cardeal francês Barbarin, que foi condenado a 6 meses de prisão por não denunciar abuso sexual por padre - 06H00 (até 29)