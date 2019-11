Comunicado do Business Wire :Enconnex

A Enconnex anunciou hoje que adquiriu os ativos da Active Energy Solutions (AES), uma divisão da Methode Electronics Inc., fortalecendo o relacionamento de longo prazo entre as duas empresas. No acordo de distribuição exclusiva com a AES, a Enconnex irá oferecer a fonte de alimentação ininterrupta (uninterruptible Power Supply, UPS) AC6000 a seus clientes. A Enconnex inaugurou uma nova unidade de produção em sua sede em Reno, Nevada, e já incorporou o produto às suas soluções de centro de dados integradas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191121006082/pt/

Strategic Acquisition Solidifies Long-Term Relationship and Enables Efficient Manufacture and Delivery of Innovative Lithium-Ion UPS. (Graphic: Business Wire)

"Essa aquisição é a extensão lógica de nossa parceria estratégica com a AES", declarou Thane Moore, diretor de gestão de linha de produtos da Enconnex. "A AC6000 é uma UPS robusta e sustentável que apresenta os recursos avançados necessários para atender às demandas atuais de TI e de centros de dados. Além disso, estamos lançando uma atualização de firmware a todos os clientes atuais da AC6000, permitindo que eles tenham acesso às mais recentes melhorias."

A AC6000 é a primeira UPS de linha interativa que protege os equipamentos de TI contra quedas de energia e complementa a rede elétrica durante períodos de pico de consumo de energia com sua tecnologia de corte de pico de demanda. Sua bateria recarregável de íons de lítio com padrão industrial fornece até 6 kW de energia durante seis minutos ininterruptos. Ou seja, um aumento de 330% em relação às antigas baterias de chumbo-ácido. Ela garante recarga rápida de 90% da capacidade em menos de uma hora e tem vida útil de bateria sem manutenção de até sete anos. Além disso, é até 75% mais leve que as UPSs que usam baterias de chumbo-ácido e apresenta um projeto compacto que ocupa apenas 2U de espaço em rack em centros de dados.

A tecnologia de neutralização de pico da AC6000, em processo de patenteamento, utiliza técnicas avançadas de gerenciamento para transferir energia para a bateria durante os picos de carga, reduzindo assim os custos de energia no geral. A AC6000 foi projetada para preservar o equilíbrio de energia da célula da bateria, e apresenta componentes eletrônicos de segurança integrados e gerenciamento térmico para as células individuais. Conta ainda com um painel de LCD multifuncional que exibe alertas e métricas básicas de desempenho, e é compatível com comunicação serial e SNMP (Simple Network Management Protocol) para monitoramento e gerenciamento remotos.

"Com custo total de propriedade baixo, economia de energia significativa e preço competitivo em relação aos produtos de chumbo-ácido, a AC6000 atinge o ROI em apenas dois anos", declarou Moore. "Sua bateria recarregável de íons de lítio produz maior eficiência energética e tem mais de sete anos de vida útil de bateria, além de ocupar menos espaço nos gabinetes dos centros de dados. Acreditamos que essa é a solução ideal para os modernos centros de dados em escala web e aplicações de computação de ponta em que o espaço é muito importante."

A AC6000 atende aos padrões da CE e da UL e está à venda no mundo inteiro. Para obter mais informações e comprar ainda hoje a AC6000, visite Enconnex AC6000 UPS.

Sobre a Enconnex

A Enconnex desenvolve e produz soluções econômicas e de qualidade superior para infraestrutura de centros de dados, incluindo racks, gabinetes e acessórios, e produtos de conectividade, energia, resfriamento e compartimentação. Além disso, a Enconnex usa soluções avançadas de um pequeno grupo de parceiros tecnológicos reconhecidos como líderes do mercado. Com sede em Reno, estado de Nevada, a Enconnex tem escritórios e unidades de distribuição localizados estrategicamente em várias regiões do mundo para atender às demandas de seus clientes internacionais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191121006082/pt/

Alison Lolis Vice-presidente de Marketing +1.833.825.5329 alison@enconnex.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.