Comunicado do Business Wire :CloudBlue

A CloudBlue, uma empresa da Ingram Micro, anunciou hoje o lançamento mundial do CloudBlue ConnectTM, uma plataforma de produtos omni que visa ajudar fornecedores e provedores de serviços a aumentarem seus alcances e reduzirem o tempo de mercado com o mínimo de despesas gerais. A plataforma CloudBlue Connect é capaz de ajudar uma empresa a usar apenas um sistema para gerenciar seus canais go-to-market, diretos e indiretos, e é compatível com produtos e serviços digitais tradicionais e recorrentes.

Além disso, a plataforma automatiza muitas das tarefas demoradas de gerenciar um canal go-to-market, incluindo gerenciamento de contratos, manutenção de informações sobre produtos, atendimento, gerenciamento de uso e serviços de assinatura.

"Os fornecedores e provedores de serviços têm lutado por muito tempo para gerenciar várias integrações para seus programas de parceria e canal e foram forçados a investir uma enorme quantidade de recursos em desenvolvimento e manutenção", disse Tarik Faouzi, vice-presidente da CloudBlue. "O CloudBlue Connect alivia esses problemas, permitindo que os fornecedores se concentrem no que fazem de melhor, a inovação, enquanto os provedores de serviços estão mais bem preparados para oferecerem mais valor aos seus clientes".

O CloudBlue Connect é uma plataforma única que centraliza relacionamentos e padroniza integrações com toda a base de parceiros por meio de APIs RESTful. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com processos automatizados para apoiar os negócios de receita recorrente de fornecedores e provedores de serviços em todo o mundo. Além disso, essa plataforma independente de comércio pode se integrar ao sistema de comércio de uma empresa ou a qualquer sistema de terceiros, o que obviamente inclui a plataforma CloudBlue Commerce.

Os principais benefícios incluem:

Gerenciamento unificado de canais

O CloudBlue Connect centraliza as operações de atendimento de uma empresa com seus parceiros e reduz os esforços de desenvolvimento e manutenção de integrações em um único sistema.

Escalabilidade aumentada

As empresas podem reduzir o tempo e os recursos gastos no estabelecimento de uma presença indireta de canal e no gerenciamento de solicitações de atendimento de canal com automação go-to-market inovadora e uma plataforma de hiperescala, permitindo que eles construam um negócio escalável.

Alcance exponencialmente maior

Fornecedores e outros criadores de IP podem aumentar suas conexões em qualquer mercado ao redor do mundo em menos tempo acessando o ecossistema do CloudBlue Connect com mais de 200 provedores de serviços e um alcance potencial de mais de 2 bilhões de clientes finais.

Tempo de acesso ao mercado acelerado

Simplificando e otimizando sua realização multicanal, as empresas podem reduzir as operações administrativas e chegar ao mercado mais rapidamente.

Redução de custos de manutenção de canal

O custo total de propriedade para criar e gerenciar integrações com vários parceiros de canal pode ser reduzido em mais de US$ 2 milhões em três anos, de acordo com um estudo da Forrester*.

Além de oferecer suporte a fornecedores de software independentes (Independent Software Vendors, ISVs), os recursos do CloudBlue Connect se estendem a outros fornecedores, incluindo fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturers, OEMs) e outros parceiros que procuram digitalizar e monetizar seu próprio IP. Esses fornecedores podem usar o CloudBlue Connect como um mecanismo de ativação de canal para entrar no mercado com seus próprios serviços e produtos IP, expandindo-se para qualquer negócio ou mercado consumidor a baixo custo.

No lado downstream da plataforma, os provedores de serviços podem começar a negociar com fornecedores no CloudBlue Connect ou integrar novos fornecedores com apenas alguns cliques. Isso permite oportunidades adicionais de agrupamento e venda cruzada com seus clientes, criando aceitação e reduzindo a rotatividade. A versatilidade do CloudBlue Connect permite que os provedores de serviços definam qualquer coisa como serviço para qualquer produto que eles tenham agora ou qualquer coisa que eles sonhem no futuro. Os provedores de serviços também podem usar o Connect white-label como sua plataforma de integração para outros fornecedores.

Faouzi concluiu: "O CloudBlue Connect é o companheiro perfeito para a plataforma CloudBlue Commerce, juntamente com o Go-to-Market Automator, e permite que fornecedores e provedores de serviços habilitem o gerenciamento de ponta a ponta de seus negócios de assinatura".

Mais informações sobre o CloudBlue Connect estão disponíveis em https://www.cloudblue.com/connect e sobre o CloudBlue Commerce em https://www.cloudblue.com/commerce.

*Cormier, Bob. "The Total Economic Impact of the CloudBlue Enterprise Commerce Platform Powered by Microsoft Azure. Forrester Consulting. Abril de 2019.

Sobre a CloudBlue

A CloudBlue se dedica a ajudar provedores de serviços de todos os tipos a criarem, escalarem e monetizarem serviços em nuvem e digitais na economia "as-a-service". Muitas das mais conhecidas empresas de telecomunicações, distribuidores de tecnologia, provedores de serviços gerenciados e revendedores de valor agregado do mundo confiam na plataforma de comércio líder da CloudBlue para automatizar, agregar e vender seus próprios serviços em nuvem, e os de terceiros. A CloudBlue tem mais de 200 dos maiores mercados de nuvem de provedores de serviços do mundo, que representam coletivamente mais de 30 milhões de assinaturas corporativas na nuvem e mais de US$ 1 bilhão em receita anual de assinaturas. A CloudBlue fornece aos seus clientes acesso a um ecossistema que inclui mais de 250 soluções de fornecedores e mais de 80.000 revendedores em todo o mundo. CloudBlue é uma divisão de software independente da Ingram Micro. Mais em www.cloudblue.com.

