Filmes com Adam Sandler e Robert Pattinson lideram indicações ao Independent Spirit

Os filmes "Uncut Gems", com Adam Sandler, e "O Farol", com Robert Pattinson, lideram as indicações aos Prêmios Independent Spirit, tendo recebido cinco cada, no início não oficial da temporada anual de premiação de Hollywood.

Embora os grandes lançamentos de estúdios não sejam elegíveis para o Spirit, esse prêmio é visto como um forte indicador dos filmes independentes que podem eventualmente ser vencedores do Oscar.

Sandler interpreta um audacioso negociante de joias de Nova York no drama "Uncut Gems" dos irmãos Safdie, que também receberam uma indicação de melhor direção.

Pattinson, ex-estrela da saga Crepúsculo, reafirmou suas credenciais no cinema independente com uma indicação pela história em branco e preto de Robert Eggers sobre dois faroleiros em uma ilha remota.

Ambos os filmes foram feitos pela produtora A24, que mais uma vez dominou, recebendo 18 indicações, e que esteve por trás do vencedor do Oscar "Moonlight: Sob a Luz do Luar", além de "Lady Bird: A Hora de Voar" e "Artista do Desastre".

As atrizes Zazie Beetz ("Coringa") e Natasha Lyonne ("Orange Is The New Black") apresentaram as indicações em uma entrevista coletiva em Los Angeles.

O presidente da Film Independent, que organiza a premiação, Josh Welsh, descreveu 2019 como "um ano de cinema ousado, audacioso e de sucesso", apesar das mudanças e desafios significativos que afetam a indústria cinematográfica.

"História de um Casamento", da Netflix, foi selecionado para receber o Robert Altman Award, concedido a um diretor, diretor de elenco e elenco.

O filme, estrelado por Scarlett Johansson e Adam Driver, disputará com "Uncut Gems" o prêmio de melhor longa-metragem.

Enquanto Sandler e Pattinson competem pelo prêmio de melhor ator, Renee Zellweger ("Judy") e Elisabeth Moss ("Her Smell") foram indicadas ao prêmio de melhor atriz, e Jennifer Lopez ("As Golpistas") disputará o prêmio de melhor atriz coadjuvante.

Cinco vencedores de melhor filme do Spirit desta década receberam também o prêmio de melhor filme da Academia, incluindo "Moonlight: Sob a Luz do Luar", "Spotlight: Segredos Revelados" e "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)".

Os vencedores, selecionados pelos membros da Film Independent, serão anunciados no Prêmios Independent Spirit em 8 de fevereiro - um dia antes do Oscar.