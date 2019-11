Coldplay adia turnê para não poluir o planeta

Chris Martin, líder da banda britânica Coldplay, anunciou nesta quinta-feira (21) que o grupo adiou a turnê do novo álbum que lançarão na sexta-feira, para garantir que seja a mais limpa possível e que alcance a neutralidade de carbono.

"Tomaremos nosso tempo, nos próximos dois anos, para garantir que nossa turnê não apenas respeite o meio ambiente, mas que também tenha um impacto positivo", disse o cantor em uma entrevista à BBC.

Chris Martin detalhou que gostaria que a turnê de "Everyday Life", seu oitavo álbum, tivesse um balanço de carbono neutro.

"O mais difícil será o avião", afirmou o cantor, "mas nosso sonho seria, por exemplo, ter uma turnê sem plásticos e principalmente com energia solar".

Na turnê de seu álbum anterior, "A Head Full of Dreams", o grupo fez 122 shows pelo mundo.

Esta vez decidiram fazer por enquanto apenas dois shows, que serão transmitidos gratuitamente no YouTube.

Tocarão na capital da Jordânia, Amã, ao amanhecer e entardecer, para refletir as duas caras de seu novo CD, segundo a BBC.

Na segunda-feira será realizado um único show no Museu de História Natural de Londres. O dinheiro arrecadado com os ingressos será doado a uma associação de proteção do meio ambiente.