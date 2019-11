Comunicado do Business Wire :Daisy Intelligence

Daisy Intelligence foi designada como Empresa de IA do Ano na prestigiada Canadian FinTech & AI Awards. A Daisy fornece soluções de IA aos setores de seguros e varejo que oferecem resultados de negócios drasticamente aprimorados.

"Com o Canadá considerado um dos líderes mundiais em inteligência artificial, este prêmio é uma grande conquista para Daisy", disse Gary Saarenvirta, fundador e diretor executivo da Daisy. "Isto reflete o crescente reconhecimento de nossa tecnologia exclusiva, sendo um passo em direção à nossa visão de nos tornarmos a maior e mais respeitada empresa de IA do mundo."

A Canadian FinTech & AI Awards reconhece e comemora a inovação canadense em tecnologia financeira e inteligência artificial. Os prêmios foram entregues na 5a cerimônia anual da Canadian FinTech & AI Awards organizada pelo Digital Finance Institute, um grupo de reflexão que abrange o nexo entre a tecnologia financeira, inovação financeira, inteligência artificial, regulamentação financeira e inclusão financeira.

"A Daisy se estabeleceu como uma das poucas empresas que aplicam com sucesso a tecnologia de IA para ajudar as empresas de seguros e varejo a gerar vendas e lucros mais altos, melhorar a eficiência e definir uma vantagem competitiva", disse Saarenvirta. "A Daisy trata a IA de modo correto. Temos a missão de capacitar pessoas a se concentrarem no que fazem melhor no trabalho, com uso da inteligência automática para fazer o que as máquinas fazem melhor."

2019 foi um ano decisivo para Daisy. A Deloitte Canada reconheceu a Daisy como uma empresa para participar em seu programa Fast 50. A Daisy foi classificada como 39a empresa de mais rápido crescimento no Canadá no Globe & Mail's Report on Business, e fechou US$ 10 milhões em financiamentos da série A na Framework Venture Partners and Sonae IM.

O Daisy é uma plataforma baseada em IA para soluções de varejo e seguros. A Daisy utiliza o aprendizado por reforço, um ramo da IA e suas marcas com patentes pendentes Theory of Retail? e Theory of Risk? ser realmente única no mercado e na vanguarda da revolução na gestão de categorias e de riscos.

A plataforma da Daisy, desenvolvida por uma equipe altamente qualificada de mais de 50 cientistas da computação, matemáticos e especialistas em negócios, analisa 100% das transações de uma organização, executando bilhões de simulações diariamente a fim de fornecer planejamento otimizado de mercadorias e decisões de gestão de riscos a seus clientes. Para mais informação, acesse daisyintelligence.com.

