Comunicado do Business Wire :CSC

A CSC, provedora com liderança mundial em serviços globais de negócios, jurídicos, tributários e marcas digitais, anunciou hoje o lançamento de seu relatório inaugural do setor de securitização, em conjunto com a GlobalCapital, um serviço de notícias, opiniões e dados dedicado aos mercados de capitais internacionais.

"Nosso estudo de pesquisa é exclusivo, já que oferece uma visão abrangente do setor de securitização em todas as regiões e classes de ativos, em vez de ser específico para ativos ou regiões", disse John Hebert, vice-presidente sênior do negócio de mercados financeiros globais da CSC. "Nosso relatório tem como objetivo definir os principais problemas enfrentados pelo setor, entender como os participantes do mercado respondem e fornecer informações sobre os motivadores e forças subjacentes que afetam as tendências do mercado."

A pesquisa inclui as opiniões dos principais atuadores do setor - mais de 150 emissores, arranjadores, investidores e provedores de serviços - na América do Norte, Europa e Ásia. O relatório fornece às partes interessadas previsões de especialistas nas classes de ativos que se espera que impulsionem o crescimento, os preços e a liquidez, ajudando-os a desenvolver estratégias para lidar efetivamente com o setor de securitização.

Os resultados indicam que os entrevistados permanecem positivos em relação ao mercado de securitização, apesar do envelhecimento do ciclo de crédito. De fato, 50% dos participantes se mostraram otimistas em relação aos empréstimos não bancários nos próximos 12 meses, em comparação com apenas 28% com empréstimos bancários. Ainda assim, existem riscos percebidos, pois os participantes europeus consideram os "regulamentos" como o maior desafio que o setor enfrenta, enquanto os seus colegas americanos consideram o "medo da recessão".

"Será interessante ver se essas tendências chegarão até 2020", disse Jonathan Hanly, diretor administrativo do escritório de Dublin da CSC. "Embora seja esperado um forte e contínuo crescimento dos credores não bancários e de novas empresas de fintech, particularmente no mercado europeu, é incerto se esse ritmo será ou não mantido, ou se diminuirá quando ocorrer a desaceleração."

Sobre a CSC

A CSC é uma provedora líder de serviços de administração especializados para gestores de ativos alternativos em várias estratégias de fundos, participantes do mercado de capitais nos mercados público e privado, além de empresas que exigem suporte fiduciário e de governança. Somos a parceria inabalável de 90% das empresas da Fortune 500®, com quase 10 mil escritórios de advocacia e mais de 3 mil instituições financeiras. Os profissionais de Mercados Financeiros Globais da CSC estão localizados nos principais centros financeiros dos EUA, Europa e Ásia-Pacífico. Somos uma empresa global capaz de realizar transações onde quer que os clientes estejam - e conseguimos isto com a implementação de especialistas em todos os negócios que atendemos. Para mais informações sobre os serviços da CSC, acesse cscgfm.com.

Sobre a Global Capital

Mais de 30 anos de coberturas, análises e comentários estabeleceram a GlobalCapital (anteriormente EuroWeek) como o serviço de notícias do mercado de capitais. A GlobalCapital é a companheira integrante do setor, usada por banqueiros, emissores, intermediários, investidores e reguladores como a voz confiável, orgulhosa de desafiar e questionar, discutir e dissecar, revisar e relatar. Motivados pelo acesso à linha de frente do mercado global de capitais, mais de 50 jornalistas trabalham em nossas redações de Londres, Hong Kong e Nova York, ao lado de representantes regionais no mundo inteiro, da Colômbia ao Japão, da Indonésia ao Peru.

