Comunicado do Business Wire :Brightline

Líderes de todo o mundo estão tratando de dois grandes obstáculos para ter sucesso na implementação de sua visão, oferecer crescimento sustentável e lidar com as questões mais complexas de nossa sociedade. Pesquisas mostram que apenas 1 em cada 10 organizações é capaz de implementar todas suas iniciativas estratégicas e, mais impressionante, quando se trata de transformação, 70% das iniciativas de transformação estão falhando. A Forbes cita um valor de US$ 900 milhões em resíduos apenas em 2018.

"Hoje, os esforços de transformação são mais propensos ao fracasso do que ao sucesso. Percebemos que muito mais podemos fazer na área de transformação estratégica", disse Sunil Prashara, Presidente e Diretor Executivo do Project Management Institute.

A Brightline?, uma iniciativa do Project Management Institute (PMI), lançou oficialmente esta semana dois novos livros no Thinkers50 Gala Award e no Global Peter Drucker Forum: O Manual de Transformação e Caracterização da Diferença entre Estratégia e Implementação.

O Manual de Transformação, o terceiro de uma série de livros produzidos em parceria com a Thinkers50, discute práticas e exemplos de transformação organizacional. Como nos dois primeiros livros da série - Strategy@Work e O Manual do Diretor de Estratégia - a Brightline reuniu informações de uma série de profissionais e pensadores. Os artigos contidos no manual são verdadeiramente uma mescla global e inspiradora de percepções e recomendações práticas para ajudar os líderes a navegar pelas complexas iniciativas de transformação.

Caracterização da Diferença entre Estratégia e Implementação é o resultado de um simpósio no Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 30 de abril e 1º de maio de 2018, organizado pelo MIT System Design and Management (SDM) e patrocinado pela Brightline Initiative. Pesquisadores de todo o mundo se reuniram para entender e discutir qual é a "lacuna" entre estratégia e implementação, incluindo teoria, pesquisa aplicada e casos. Este livro representa um registro de algumas destas discussões, ideias e recomendações práticas para ajudar líderes a entender e preencher a lacuna de implementação de estratégias.

Sobre a Iniciativa Brightline

A Brightline? é uma iniciativa do Project Management Institute (PMI), junto com as principais organizações mundiais, dedicada a ajudar executivos a preencher a lacuna cara e improdutiva entre a concepção da estratégia e a entrega. www.brightline.org.

Coalizão Brightline

Project Management Institute - Boston Consulting Group - Bristol-Myers Squibb - Saudi Telecom Company - Lee Hecht Harrison - Agile Alliance - NetEase

Colaboração Acadêmica e de Pesquisa

Universidade Técnica da Dinamarca - Consórcio para Excelência em Programas de Engenharia MIT - Educação Corporativa Duke - Insper - IESE - Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio - Instituto de Pesquisa de Blockchain

