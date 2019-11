Milhares de fiéis vão ver 'rei dos cristãos' na Tailândia

"Rezarei para Francisco para que Deus nos dê uma boa colheita". Convertido ao cristianismo, Nipopa veio das montanhas da Tailândia para assistir à missa do papa em Bangkok, junto com milhares de outros fiéis.

A noite começa a cair na capital tailandesa quando o pontífice, sorrindo mas visivelmente cansado, avança em seu papamóvel enquanto a multidão canta "Viva o papa".

Cerca de 60.000 fiéis se reuniram no estádio nacional da cidade e em um anexo próximo, de onde acompanham o ofício religioso, graças a um telão.

Há 35 anos, João Paulo II presidiu a missa neste mesmo local para a comunidade católica ultraminoritária do país, mais de 95% budista.

"Tive que vir ver o rei dos cristãos", conta Nipopa, que viajou por oito horas de ônibus de sua aldeia To Po Poo, na remota província de Tak, fronteira com Mianmar.

A chegada a Bangcoc, megalópole de 11 milhões de habitantes, foi difícil.

"Estou perdido aqui", confessa o modesto cultivador de arroz, vestido com uma cheika (jaqueta tradicional da minoria Karen, vermelha e branca).

"Mas Deus nos enviou padres que nos ajudam a educar nossos filhos e nos curar, eu tinha de vir", explica este ex-animista, convertido ao catolicismo há 16 anos.

Como ele, centenas de cristãos Karen estão presentes, uma minoria originária das primeiras colinas do Himalaia, em Mianmar, e que depois fugiram para se estabelecer na Tailândia.

Hoje, eles são uma parte importante da comunidade católica na Tailândia, com apenas 400.000 fiéis. A esta região, também chegaram católicos do Camboja, das Filipinas, da Indonésia, da China e especialmente do Vietnã.

"Precisamos da mensagem de amor" do Papa, sorri a freira Heng Phalla, 33, que veio do Camboja.

"No meu país, embora a situação tenha melhorado consideravelmente desde a queda do regime Khmer Vermelho, a política ainda é complicada, e as pessoas nem sempre se dão bem", suspira, agitando uma pequena bandeira branca e amarela nas cores do Vaticano.

"Na minha cidade, não há problemas entre nós (budistas e cristãos). No Natal, cozinho carne e convido meus vizinhos budistas. Eles me ajudam na época da colheita", conta Karen Latho que, de acordo com o costume de sua comunidade, converteu-se em seu casamento, há 28 anos, para se unir a uma jovem católica.

No gramado do estádio, dezenas de oficiais presentes ouvem atentamente a homilia do papa, concentrada na exploração sexual, enquanto esse tormento persiste na Tailândia e em vários países do Sudeste Asiático.

"Penso especialmente nessas crianças e mulheres expostas à prostituição e ao tráfico, desfiguradas em sua dignidade mais autêntica", diz Francisco.

Não muito longe de onde o pontífice argentino está, Pimrapat Panyawattanatikul, de 49 anos, sente-se privilegiada, principalmente por ser o segundo papa que ela tem a oportunidade de ver ao vivo.

Em 1984, "João Paulo II tocou minha cabeça na catedral de Bangcoc" e hoje "é um milagre ter conseguido lugares tão bons", comemora.

"Estou tão orgulhoso. Vi o papa dos pobres, e ele está à altura das minhas esperanças", diz Prasert, um artista de Bangcoc presente no estádio.