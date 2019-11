Trump promete revelar declarações de IR antes da eleição de 2020

O presidente americano, Donald Trump, garantiu nesta quinta-feira (21) que publicará suas declarações de imposto de renda "antes da eleição" presidencial de 2020, enquanto o procurador de Manhattan e os democratas no Congresso aumentam a pressão para obter estes documentos.

"Continua a caça às bruxas com os procudores locais democratas de Nova York. Estão revisando todas as transações financeiras que eu fiz na minha vida. Isso nunca aconteceu com um presidente. O que estão fazendo não é legal", tuitou Trump.

"Mas estou limpo e quando publicar minha declaração financeira (minha decisão) em algum momento antes da eleição, isso só mostrará uma coisa, que sou muito mais rico do que as pessoas acharam. E isso é uma coisa boa. Empregos, empregos, empregos!", acrescentou.

Trump não detalhou quais documentos divulgará, nem quando exatamente pretende fazer isso.

Primeiro presidente desde Richard Nixon a não publicar suas declarações de imposto de renda, Trump luta há meses com seus advogados para bloquear os esforços liderados por uma comissão legislativa e do procurador de Manhattan para obtê-las.

Uma corte de segunda instância federal de Nova York decidiu, em 4 de novembro, que Mazars, a empresa contábil de Trump, deve divulgar oito anos de declarações de impostos do presidente, como pede o procurador. Os advogados de Trump pediram à Suprema Corte que bloqueie esta decisão.

A mais alta instância judicial americana ainda não disse se aceitará examinar o caso.