Milhares de policiais se manifestam em Portugal

Milhares de policiais e gendarmes portugueses, vestidos à paisana, se manifestaram nas ruas de Lisboa nesta quinta-feira convocados por seus sindicatos para exigir aumentos salariais e protestar contra a falta de pessoal.

Reunidos no centro da capital portuguesa, eles se dirigiram à sede do Parlamento com faixas exigindo "salários justos e condições de trabalho dignas", segundo um jornalista da AFP.

Este é o primeiro movimento social de magnitude desde a renovação do governo socialista após as eleições parlamentares de outubro passado.

O executivo socialista chefiado pelo primeiro-ministro Antonio Costa já havia enfrentado uma onda de protestos no inverno (europeu) passado, afetando várias categorias de funcionários desapontados pela queda do poder aquisitivo depois de anos de austeridade fiscal.

A polícia denuncia "imobilidade recorrente" do governo em termos de escalas salariais e condições de aposentadoria, disse à AFP o presidente da Associação de Polícia Profissional, Paulo Rodrigues.

"Os ministros são os mesmos e nada fundamental mudou nessas questões há quatro anos; isso cria instabilidade e ineficiência de nossas equipes", disse o líder do principal sindicato policial, que responde por quase metade de aproximadamente 20.000 agentes.

"Portugal não pode ser um dos países mais seguros do mundo e maltratar as forças da lei. Nós merecemos mais respeito", disse Antonio Barreira, policial de 45 anos.