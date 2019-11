Kim Jong Un recusa convive para reunião na Coreia do Sul

O líder norte-coreano Kim Jong Un rejeitou um convite do presidente sul-coreano Moon Jae-in para uma reunião de cúpula regional na próxima semana, informou a imprensa imprensa estatal de Pyongyang, o que ilustra relacionamento ruim entre os dois países no momento.

A Coreia do Sul receberá um encontro de líderes do sudeste asiático no porto de Busan a partir da próxima segunda-feira.

Moon já havia expressado o desejo de ter a presença de Kim na reunião. O norte-coreano recebeu uma carta pessoal do presidente sul-coreano em 5 de novembro, de acordo com a agência estatal da Coreia do Norte, KCNA, mas rejeitou a proposta.

A KCNA acusa a Coreia do Sul de não cumprir acordos assinados entre os dois países.

A agência de notícias norte-coreana indica que Seul pediu a Pyongyang para enviar um representante especial à reunião, caso Kim não tenha condições de comparecer ao encontro.

Moon e Kim se reuniram três vezes no último ano, mas as relações entre as duas Coreias esfriaram após o fracasso do encontro de cúpula entre o presidente americano Donald Trump e o dirigente norte-coreano em fevereiro.