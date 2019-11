Hong Kong: Manifestantes tentam fugir pelo esgoto

Alguns manifestantes antigoverno retidos dentro de uma universidade em Hong Kong tentaram fugir ontem pelo esgoto. Os bombeiros, porém, impediram novas tentativas de fuga bloqueando um bueiro que dá acesso ao sistema.



Segundo testemunhas, pelo menos 100 manifestantes permanecem na Universidade Politécnica, cercados por barricadas e pelo batalhão de choque. Na terça-feira, o Senado americano aprovou uma lei em apoio aos manifestantes, o que causou descontentamento no governo chinês. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.