Comunicado do Business Wire :Sagemcom

ESTE GATEWAY DOMÉSTICO DA PRÓXIMA GERAÇÃO ATINGE UM DESEMPENHO INCRÍVEL E PERMITE QUE CLIENTES HEM ALCANCEM VELOCIDADES EM MULTI-GIGABIT E EXPERIMENTEM A MELHORIA DA CONECTIVIDADE.

Projetado pela Sagemcom, o DOCSIS 3.1 eMTA F@st 3896 maximiza a distribuição por WiFi e LAN de 2,5 Gbps com largura de banda proveniente da rede DOCSIS 3.1.

Este produto implementa uma verdadeira solução de WiFi 6, oferecendo melhor eficiência de espectro, maior capacidade de rede, melhor experiência do usuário e latência reduzida na rede doméstica. Possui as mais recentes tecnologias sem fio, incluindo modulação OFDMA e 1024QAM, e permite o uso de vários dispositivos por meio de um compartilhamento eficiente de largura de banda. Ele foi projetado para maximizar a taxa de transferência de cada dispositivo conectado em residência, aumentar o alcance do WiFi e reduzir o consumo de energia dos dispositivos conectados.

Além disto, o DOCSIS 3.1 eMTA F@st 3896 oferece serviços avançados de banda larga com o Sagemcom Swan®. Também está disponível com o RDK-B e seu ecossistema de parcerias abertas.

O DOCSIS 3.1 eMTA F@st 3896 suporta melhor residências conectadas com vários dispositivos ativos. Acelera tudo o que os consumidores fazem hoje online, incluindo transmissão de vídeo, automação residencial inteligente, jogos e downloads. Também está preparado para fornecer suporte a futuros serviços e experiências, como vídeo 8K, aplicativos de IA, segurança de rede doméstica, QoS avançada e muito mais.

"A maioria dos nossos clientes utiliza conexão residencial sem fio e, portanto, é importante que tenhamos velocidades de banda larga mais rápidas. Agora somos a primeira operadora sueca a lançar o WiFi 6 e, graças a isto, podemos oferecer a mais rápida velocidade possível via WiFi já alcançada entre as maiores operadoras da Suécia. Mais uma vez, a Com Hem prova que oferecemos a melhor experiência de navegação que você pode obter em sua casa", diz Joakim Öhrström, Diretor de Banda Larga e TV na Com Hem.

