Cinco mortos em explosão em fábrica de fogos de artifício na Itália

Cinco pessoas morreram nesta quarta-feira como resultado de duas explosões em uma fábrica de fogos de artifício na Sicília, disseram bombeiros e policiais após o incidente na empresa familiar.

As explosões no final da tarde mataram imediatamente dois trabalhadores e a esposa de 71 anos do proprietário da empresa Costa em Barcellona Pozzo di Gotto, na região de Messina, na Sicília.

O filho do proprietário tentou salvá-la e foi uma das quatro pessoas levadas ao hospital com ferimentos graves, informou a polícia.

Um dos feridos morreu mais tarde no hospital.

"De acordo com as evidências iniciais, parece que houve duas explosões", disse o comandante da polícia Giancarmine Carusone.

Ele acrescentou que se acredita que faíscas de equipamentos de solda causaram as explosões.

Um trabalhador que foi dado como desaparecido foi descoberto mais tarde morto nos escombros.

Um funcionário que estava dentro do depósito no momento da explosão foi retirado vivo. Os bombeiros continuavam procurando outras vítimas.

O gabinete do promotor local abriu um inquérito sobre o desastre.

Os funcionários estavam se preparando para as celebrações do Ano Novo, que incluem fogos de artifício tradicionais no sul da Itália.