Comunicado do Business Wire :Arundo and Worley

A Worley, líder em engenharia, compras e construção para o setor de energia, produtos químicos e recursos, e a Arundo, uma empresa de software que permite análises avançadas em indústrias pesadas, se uniram para lançar a The Data Refinery, um hub que oferece soluções com base em ciência de dados aplicada e aprendizado de máquina para as indústrias de energia, produtos químicos e de recursos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191120006035/pt/

The Data Refinery combines Worley's industry experience with the software and data science expertise of Arundo. (Photo: Business Wire)

The Data Refinery combina a experiência setorial da Worley e as habilidades nas áreas de software e ciência de dados da Arundo. Seu foco é preencher as lacunas entre operações, ciência de dados e tecnologia da informação para ajudar as empresas industriais a transformarem seus negócios por meio de decisões orientadas por dados. Isso ajuda as empresas a aumentarem a receita, reduzirem custos e melhorarem o tempo de atividade, além de reduzir os riscos à segurança e ao meio ambiente.

Nos últimos meses, equipes conjuntas da Worley e da Arundo usaram The Data Refinery, localizada no centro de Houston, como um espaço para incubar e desenvolver aplicativos de análise que atendam às necessidades da Worley e de seus clientes.

"Nunca houve um momento mais empolgante para o mercado de energia e recursos, à medida que ele caminha para uma maior dependência da inteligência artificial e do aprendizado de máquina", disse Bradley Andrews, presidente da Digital na Worley. "A Arundo está na vanguarda da ciência de dados e da tecnologia de aprendizado de máquina, agregando valor às empresas em 90 dias ou menos. Ao aproveitar nossa experiência no setor e em ativos com sua tecnologia comprovada, The Data Refinery ajuda as empresas a identificarem os problemas certos a serem resolvidos e dá a eles a confiança para incorporarem inteligência artificial e aprendizado de máquina em suas operações."

O primeiro produto lançado via The Data Refinery é o DataSeer, um produto que automatiza a extração de informações de diagramas de tubulação e instrumentação, desenhos isométricos e outros diagramas de engenharia. Usando técnicas de aprendizado profundo e visão computacional, o DataSeer pode reconhecer todos os instrumentos, válvulas, linhas e outros recursos específicos em um diagrama em apenas alguns segundos. Isso tem aplicações imediatas na produção de propostas e na estimativa de projetos. Além disso, o DataSeer pode melhorar as representações digitais de sistemas físicos e ajudar as empresas industriais a criarem gêmeos digitais úteis e relevantes para diversos tipos de análises e aplicativos operacionais avançados.

"Com o DataSeer, os usuários já estão vendo uma redução no tempo de processamento manual de até 90%. Ao mesmo tempo, a precisão está aumentando, permitindo melhorias significativas em uma variedade de casos de uso de projetos de engenharia", disse Stuart Morstead, presidente e diretor de operações da Arundo. "Worley e Arundo acreditam que essa capacidade pode melhorar significativamente os processos principais de EPC, grandes projetos em empresas industriais e o gerenciamento de diagramas de engenharia em qualquer empresa com especificações antigas e novas".

Simultaneamente ao lançamento do aplicativo DataSeer, a Worley também está lançando o Serviço Gerenciado DataSeer para clientes que buscam a digitalização turnkey de desenhos industriais.

The Data Refinery está localizada em um edifício icônico na Smith Street 1600, no centro de Houston, Texas.

Sobre o DataSeer

O DataSeer é um produto de software como serviço que extrai recursos e informações relevantes de desenhos de engenharia, como diagramas de tubulação e instrumentação, desenhos isométricos e outros diagramas de engenharia comuns. O produto permite a identificação mais rápida e precisa de equipamentos, válvulas, linhas e outros recursos para melhorar a estimativa do projeto, a avaliação do sistema físico e a análise digital. Mais informações estão disponíveis em http://bit.ly/2QjFGeK.

Sobre a Arundo

A Arundo fornece produtos e serviços de software práticos que melhoram a operação de equipamentos, sistemas e processos industriais por meio de análise e aprendizado de máquina em escala corporativa, na nuvem e na borda. Para mais informações, acesse www.arundo.com, ou siga a Arundo no Twitter @arundoanalytics.

Sobre a Worley

A Worley oferece projetos, fornece experiência em engenharia, compras e construção e oferece uma ampla gama de serviços de consultoria. Cobrimos todo o ciclo de vida, desde a criação de novos ativos até a sustentação e aprimoramento dos ativos operacionais, nos setores de hidrocarbonetos, mineração, minerais, metais, produtos químicos, energia e infraestrutura. Nossos recursos e energia estão focados em responder e atender às necessidades de nossos clientes a longo prazo e, assim, criar valor para nossos acionistas. Worley está listado na Bolsa de Valores da Austrália [ASX:WOR]. Siga-nos no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191120006035/pt/

Worley - Katherine Fair, Katherine.fair@aspectusgroup.com

Arundo - Amitav Misra, amitav.misra@arundo.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.