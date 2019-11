Comunicado do Business Wire :Mouser Electronics Inc.

A Mouser Electronics Inc. e a celebridade da engenharia Grant Imahara divulgaram hoje o terceiro vídeo da série "Engineering Big Ideas", que pertence ao seu premiado programa Empowering Innovation Together?. Para assistir ao terceiro vídeo da série, acesse https://mou.sr/EIT2019-3.

Na terceira parte, Imahara se encontra com Josh Lifton, presidente da Crowd Supply, bem-sucedida plataforma de financiamento coletivo de Portland, estado norte-americano do Oregon. A Crowd Supply faz parcerias com criadores e empreendedores que utilizam seu serviço para ter acesso a grupos de pequenas contribuições do público com o objetivo de financiar ideias. A empresa também oferece aconselhamento de sua equipe de veteranos de desenvolvimento de produtos, desempenhando um papel similar ao de uma incubadora de negócios.

"No estágio de protótipo, os criadores geralmente têm dificuldades de financiamento e enfrentam gargalos de projeto", explica Glenn Smith, presidente e diretor executivo da Mouser Electronics. "Plataformas como a Crowd Supply dão a projetistas acesso a valiosos recursos monetários e intelectuais, abrindo um caminho até então inacessível para a inovação."

"Ao ajudar a superar grandes problemas de financiamento e lançamento de produtos em geral, a Crowd Supply ajuda a nivelar o campo de atuação para criadores ao compartilhar esses recursos tão essenciais", acrescenta Imahara.

A conversa entre Imahara e Lifton aborda os processos e recursos disponíveis para ajudar inovadores a determinarem da melhor forma possível se a concretização de suas ideias é viável. Durante a conversa, eles examinam o processo de evolução de uma ideia, do conceito ao protótipo e, finalmente, a um produto que gere a intenção de compra ou o investimento de alguém.

A série "Engineering Big Ideas" é patrocinada pelo estimados fornecedores da Mouser, Analog Devices, Intel®, Microchip Technology e Molex. A distribuidora global de componentes eletrônicos está se unido ao engenheiro Grant Imahara pelo quinto ano consecutivo para apresentar a série "Engineering Big Ideas", que explora o processo de transformar uma ideia em um produto e examinar o caminho até a comercialização: da descoberta até o projeto e, finalmente, o desenvolvimento.

O programa Empowering Innovation Together tem sido um dos mais reconhecidos e notáveis programas de educação de componentes eletrônicos desde 2015, destacando uma série de desenvolvimentos inovadores, desde IoT e cidades inteligentes do futuro até tecnologias robóticas.

Para saber mais sobre essa e todas as séries Empowering Innovation Together da Mouser, acesse www.mouser.com/empowering-innovation e siga a Mouser no Facebook e no Twitter.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics, empresa Berkshire Hathaway, é uma premiada distribuidora autorizada de componentes eletrônicos e semicondutores com foco no lançamento rápido de novos produtos de seus parceiros de fabricação para engenheiros de design eletrônico e compradores. O site da distribuidora global Mouser.com está disponível em diversos idiomas e moedas, e apresenta mais de cinco milhões de produtos de mais de 800 fabricantes. A Mouser oferece 27 locais de suporte em todo o mundo para prestar o melhor serviço ao cliente e despacha globalmente para mais de 630 mil clientes em 223 países ou territórios a partir de suas instalações modernas de 70.000 metros quadrados ao sul de Dallas, no Texas. Para obter mais informações, acesse www.mouser.com.

Sobre Grant Imahara

Bem conhecido na comunidade de engenharia, Grant Imahara combina seus profundos conhecimentos de engenharia com uma carreira bem-sucedida no cinema e na TV. Além de seus papéis em MythBusters e BattleBots, Imahara trabalhou em muitos personagens robóticos famosos, entre eles, o R2-D2 de Guerra nas Estrelas, o falante robô esqueleto Geoff Peterson ajudante do programa The Late Late Show com Craig Ferguson e o famoso coelho Energizer Bunny.

