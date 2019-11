Fed rejeita por unanimidade aplicar juros negativos

O Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos descartou por unanimidade instaurar taxas negativas de juros, algo que o presidente do país, Donald Trump, pediu reiteradamente, segundo um documento da entidade divulgado nesta quarta-feira.

Em suas reuniões de 29 e 30 de outubro, os membros do Fed disseram que a maior economia do mundo foi "resistente" diante das persistentes dificuldades mundiais, mas os riscos, incluindo as guerras comerciais de Trump, continuam sendo "elevados".

Nessa reunião, o comitê de política monetária do Fed cortou pela terceira vez no ano as taxas de juros, para situá-las em uma faixa entre 1,5% e 1,75%