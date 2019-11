O líder do partido centrista israelense Kahol Lavan, Benny Gantz, anunciou nesta quarta-feira ao presidente do país sua incapacidade para formar governo, apontou o partido em comunicado.

"O chefe do partido 'Azul-branco' Benny Gantz se comunicou com o presidente Reuven Rivlin para dizer que era incapaz de formar governo", informou o partido político no dia em que vence o prazo legal para a formar o governo.