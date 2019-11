Comunicado do Business Wire :Sagemcom

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019, A SAGEMCOM RECEBEU A CERTIFICAÇÃO WI-FI 6 (ID: WFA91587) DA WI-FI ALLIANCE PARA SEU NOVO GATEWAY DE FIBRA 10G PON, F@ST 5688AX, TORNANDO-O O PRIMEIRO GATEWAY DOMÉSTICO CERTIFICADO COM WI-FI 6.

O F@st 5688ax é a nova geração de gateway doméstico projetada para consumidores e pequenas empresas que fornece até 10Gbps de taxa de transferência simétrica para lares com fibra. Graças à integração da mais recente tecnologia Wi-Fi 6, essa capacidade pode ser distribuída com eficiência aos vários terminais sem fio conectados à rede doméstica local.

Como o primeiro gateway doméstico Wi-Fi CERTIFIED 6TM, o F@st 5688ax demonstra a liderança da Sagemcom em integração de tecnologia para o mercado de banda larga. Essa realização é o resultado da ampla experiência e especialização em engenharia da Sagemcom em banda larga e sua capacidade de oferecer as últimas inovações dentro de um prazo de comercialização muito curto. Também demonstra sua efetiva parceria estratégica com fornecedores de tecnologia. Sempre antecipando os requisitos do mercado, a Sagemcom foi o único fornecedor de gateway doméstico que participou ativamente de todos os plugfests do Wi-Fi 6, contribuindo para a adoção dessa tecnologia pelo setor e pelos prestadores de serviços.

A Sagemcom propõe o Wi-Fi 6 em todas as séries de produtos: Gateways domésticos de fibra, cabo, DSL, FTTH, 4G/5G e extensores Wi-Fi.

Sobre a SagemcomUm grupo francês de alta tecnologia de dimensões internacionais, a Sagemcom opera nos mercados de banda larga (decodificadores, gateways Multi-Gigabit), cidade inteligente e Internet das Coisas (membro fundador da LoRa Alliance). Com uma receita de 2,1 bilhão de euros, a empresa conta com 5,5 mil funcionários nos cinco continentes. A Sagemcom visa continuar a ser uma líder global em terminais de comunicação com alto valor agregado. www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom

