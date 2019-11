Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation Inc.

As empresas que estão transformando suas operações digitalmente precisam de um ecossistema de parceiros que possa ajudá-los a simplificar as implantações de tecnologia e alcançar rapidamente objetivos como uma maior produtividade. O novo Programa de parceria digital (Digital Partner Program) da Rockwell Automation conecta empresas a conhecimentos e soluções de líderes de mercado como Accenture, Microsoft, PTC, ANSYS e EPLAN para otimizar a implementação e aprimorar a qualidade das iniciativas digitais.

Por meio do Programa de parceria digital, as empresas podem consultar consultores do setor para criar roteiros para suas iniciativas digitais e aprender como conceitos industriais de IoT, como gêmeos digitais, a fábrica do futuro e uma força de trabalho conectada, podem melhorar seu tempo de atividade e eficiência. Durante a implementação, as empresas terão acesso a hardware, software e sistemas completos dos líderes do setor que melhoram o desempenho dos negócios, alavancando seus ativos existentes.

"Conectar perfeitamente todos os níveis de uma empresa e transformar dados brutos em informações poderosas acontece quando os dispositivos são integrados e os dados são padronizados", disse Blake Moret, diretor executivo e presidente da Rockwell Automation. "Nenhum fornecedor pode fazer isso sozinho. Em vez disso, as empresas precisam de um ecossistema de parceiros comprovados com a combinação certa de conhecimentos e tecnologias para expandir o que é humanamente possível. Estamos orgulhosos de expandir nosso trabalho com parceiros de aliança estratégica existentes, como Microsoft e PTC, e adicionar novos parceiros como Accenture, ANSYS e EPLAN nesse esforço."

Cada um dos parceiros do Programa digital oferece uma experiência única que cria coletivamente um ecossistema capaz de oferecer uma experiência unificada e integrada. Por exemplo, a Accenture pode trabalhar com empresas para criar um plano de negócios, desenvolver casos de uso com ROI e maximizar o valor desses casos em toda a empresa. A Microsoft pode ajudar as empresas a acessar dados de alta qualidade, da borda inteligente à nuvem inteligente, a fim de gerar melhores decisões em toda a empresa. A PTC pode ajudar as empresas a conectar dispositivos e sistemas da borda à nuvem e usar a tecnologia de realidade aumentada (RA) para ver sistemas e resolver problemas de novas maneiras. ANSYS e EPLAN podem ajudar a resolver desafios complexos e tornar-se parte do segmento digital, o que ajuda as empresas a serem mais produtivas em suas atividades de design, operação e manutenção.

"Nossa parceria com a PTC e a criação do FactoryTalk InnovationSuite simplificou a maneira como as empresas conectam o crescente número de tecnologias inteligentes em suas operações", disse Chirayu Shah, gerente do Programa de parceria digital da Rockwell Automation. "Agora, estamos construindo um ecossistema de parceiros para ajudar os clientes em uma capacidade mais ampla. Juntos, estamos integrando nossas tecnologias e serviços para que os clientes possam transformar seus negócios usando as ferramentas que eles conhecem, adaptadas às suas necessidades únicas."

O Programa de parceria digital faz parte do programa PartnerNetwork da Rockwell Automation. Saiba mais no estande 920 no próximo evento da Automation Fair, de 20 a 21 de novembro em Chicago.

Sobre o programa PartnerNetwork da Rockwell Automation

O programa PartnerNetwork da Rockwell Automation oferece aos fabricantes globais acesso a uma rede colaborativa de empresas mutuamente concentradas em desenvolver, implementar e apoiar as melhores soluções da indústria para obter otimização em toda a fábrica, melhorar o desempenho das máquinas e atingir objetivos de sustentabilidade.

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Conectamos a imaginação das pessoas com o potencial da tecnologia para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e mais sustentável. Sediada em Milwaukee, estado norte-americano de Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 23 mil solucionadores de problemas e atende a clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à The Connected Enterprise nas empresas industriais, visite www.rockwellautomation.com. Encompass e PartnerNetworksão marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191120005370/pt/

Ike Umunnah Diretor de relações públicas globais da Rockwell Automation +1 414-382-5679, ITUmunna@ra.rockwell.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.