Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics Holdings, LLC

A Lineage Logistics Holdings, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo, anunciou hoje a assinatura do acordo definitivo de aquisição da Emergent Cold ("Emergent"). Essa aquisição fortalece a importante presença portuária da Empresa nos Estados Unidos e significa a entrada nos mercados de logística de temperatura controlada australiano, neozelandês e cingalês, ampliando a atual presença da Lineage na região da Ásia-Pacífico. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

"Produtores de alimentos, fabricantes e varejistas buscam parceiros na cadeia frigorífica que possam oferecer soluções de logística de temperatura controlada dinâmicas e genuinamente completas, e que cheguem a todas as regiões do mundo", declarou Greg Lehmkuhl, presidente e diretor executivo da Lineage. "A chegada da Emergent à família Lineage não apenas acrescenta uma capacidade produtiva significativa à nossa presença internacional, como também aprofunda nosso comprometimento com a estratégia portuária e o comércio global. Estamos mais aptos a ajudar os clientes a reagir sempre às dinâmicas do mercado em constante transformação, como otimização de rede global, impactos tarifários, mudanças na preferência dos consumidores e muito mais, ao mesmo tempo em que abrimos oportunidades em novos mercados para venda de seus produtos."

Após a conclusão do acordo de aquisição, a Empresa combinada terá mais de 1,7 bilhão de pés cúbicos (48.138.640 metros cúbicos) de capacidade de armazenamento de temperatura controlada em 260 instalações em 10 países, com uma presença global que abrange a América do Norte, a Europa, a Ásia, a Austrália e a Nova Zelândia. Com a aquisição, a Lineage acrescenta um centro de distribuição recém-construído no mercado de Dallas-Fort Worth e quatro instalações portuárias em Nova Orleans, Houston e Charleston à sua ampla rede de locais que dão suporte a serviços de importação, exportação e despacho aduaneiro a seus clientes. A aquisição também inclui a compra de imóveis em locais de instalações selecionadas que estão atualmente alugadas pela Emergent em contratos de longo prazo.

A Emergent, que foi fundada em 2017 pela Elliott Management e Neal Rider, leva para a Lineage uma equipe de gestão experiente com histórico comprovado de crescimento e relações duradouras com clientes nos mercados internacionais.

"Unir-se à Lineage acelera nossa meta de oferecer a nossos clientes soluções de cadeia frigorífica global da mais alta qualidade", comentou Neal Rider, fundador e diretor executivo da Emergent. "A Lineage se consolidou como líder do nosso mercado, e a ampliação de sua atuação global e presença portuária com a absorção da Emergent criará oportunidades únicas para todos os nossos clientes. Além disso, quero agradecer a Elliott Management, por acreditar e nos apoiar quando a Emergent Cold era apenas uma ideia, e a nosso presidente executivo Chris Jamroz, por sua incansável liderança e apoio. Sua parceria, suporte e conhecimentos foram fundamentais na promoção do sucesso da Emergent, e estamos ansiosos pela próxima etapa ao lado da Bay Grove e da Lineage."

"Fizemos a parceria com Neal pois percebemos uma oportunidade única de corroborar com sua visão de construir uma empresa de armazenamento refrigerado de importância internacional", afirmou Cody Kittle, gerente de portfólio associado da Elliott Management. "Em menos de dois anos, conseguimos adquirir sete empresas de alto desempenho e inaugurar duas instalações inteiramente novas em seis países e quatro continentes, enquanto promovíamos melhorias na receita e lucro de nossas operações. Parabenizamos Neal, a equipe da Emergent e a Lineage, que acreditamos ser a parceira adequada para a Emergent. Queremos muito continuar sendo acionistas dessa entidade combinada."

Como líderes inovadores no armazenamento refrigerado internacional, desejamos fortemente integrar a Emergent à equipe da Lineage", afirmou Chris Jamroz, presidente executivo da Emergent.

"Acompanhamos a impressionante trajetória de crescimento da Emergent e temos um respeito enorme por sua equipe de gestão. Estamos animados para aproveitar suas capacidades, relacionamentos e pipeline de crescimento em nossa organização", destacou Kevin Marchetti, cofundador e sócio diretor da Bay Grove, a principal empresa de investimento por trás da Lineage. "Juntas, nossas equipes terão o compromisso de fortalecer o relacionamento com nossos clientes ao aproveitar nossa ampla rede e aplicar soluções inovadoras a seus desafios mais urgentes."

Além disso, com a aquisição, a Lineage se beneficia da demanda crescente por espaço de armazenamento refrigerado na Austrália - um mercado avaliado em US$ 5 bilhões - e nos vizinhos Nova Zelândia, Vietnã e Sri Lanka. O setor está evoluindo rapidamente e é parte integrante das cadeias de suprimentos internacional e doméstica da Ásia-Pacífico, como laticínios, frutos do mar, carne "in natura" e cozida, aves, legumes congelados e outros alimentos congelados e resfriados. Quando o contrato tiver sido firmado, a Lineage estará pronta para ajudar seus clientes a atenderem à demanda de exportação crescente e sua necessidade por uma cadeia de suprimentos mais extensa.

Desde sua fundação em 2008, a Lineage cresceu rapidamente por meio da aquisição das melhores empresas de armazenamento refrigerado do setor, investindo capital em novos projetos e aumentando organicamente os negócios. A aquisição da Emergent pela Empresa reflete êxitos anteriores em integrar empresas complementares à sua carteira.

A Latham & Watkins LLP prestou assessoria jurídica à Bay Grove e à Lineage nessa transação. A Debevoise & Plimpton LLP prestou assessoria jurídica à Emergent.

Espera-se que a transação seja concluída em 2020, estando sujeita à aprovação regulatória e a condições de fechamento costumeiras.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede de instalações e seu uso de tecnologia se combinam para promover a segurança dos alimentos, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de suprimentos. Como resultado, a Lineage ajuda os clientes de empresas Fortune 500 e das empresas familiares a aumentar a eficiência e proteger a integridade da sua cadeia de suprimento com temperatura controlada. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de ciência de dados na lista anual das empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a Emergent Cold

A Emergent Cold foi fundada em 2017 com a visão de se tornar a principal parceira de serviços de cadeia frigorífica do mundo de seus clientes e já é uma das maiores fornecedoras de serviço de temperatura controlada do hemisfério sul. A Emergent Cold cresceu por meio da combinação de aquisições e projetos inteiramente novos, e conta com uma rede de 46 armazéns refrigerados em seis países. (www.emergentcold.com)

Lineage Logistics Megan Hendricksen 949.247.5172 mhendricksen@lineagelogistics.com

Emergent Cold Allen Ramsay 817.913.3601 Allen.Ramsay@emergentcold.com

