Senado dos EUA emite declaração de apoio a manifestantes em Hong Kong

O Senado dos Estados Unidos adotou por unanimidade nesta terça-feira (19) um projeto de lei que apoia a defesa dos "direitos humanos e democracia" em Hong Kong e ameaça revogar seu status especial concedido por Washington, evidenciando a revolta com Pequim pela repressão aos protestos no território autônomo chinês.

Os legisladores também aprovaram uma medida que proibiria a venda de gás lacrimogêneo, balas de borracha e outros equipamentos usados pelas forças de segurança para reprimir os protestos que abalam Hong Kong há meses.

A China expressou sua "forte indignação" no mês passado, quando a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma medida semelhante.

As câmaras agora procurarão conciliar os dois projetos de lei em uma única medida para aprovação do Congresso e que seja encaminhada diretamente para a assinatura do presidente Donald Trump.

"Hoje, o Senado dos Estados Unidos enviou uma mensagem clara ao povo de Hong Kong que luta por suas preciosas liberdades: nós os ouvimos, continuamos a apoiá-los e não permaneceremos sem fazer nada enquanto Pequim mina sua autonomia", disse o senador republicano Marco Rubio.