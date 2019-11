Comunicado do Business Wire :Virgin Voyages

A Virgin Voyages, a nova marca de estilo de vida que está revolucionando o mercado de viagens, anunciou que seu segundo navio vai ser batizado de Valiant Lady e oferecer itinerários de 7 noites pelo Mediterrâneo com partida de Barcelona, na Espanha, em sua inauguração em maio de 2021. As reservas para os três itinerários, que vão oferecer pernoite e paradas noturnas em alguns dos destinos mais procurados da França, Itália e Espanha, estão disponíveis a partir de 19 de dezembro de 2019.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191119006140/pt/

Virgin Voyages Sets Sights on the Med for Second Ship 'Valiant Lady' (Graphic: Business Wire)

"Estamos empolgados com a divulgação do nome de nosso segundo navio, Valiant Lady, e o compromisso de oferecer aos viajantes uma mudança na maneira como eles vivenciam um cruzeiro nessa região tão fantástica do mundo. Nossos navegantes ficarão apaixonados pelos lugares aonde iremos e os momentos e recordações que poderão guardar a bordo de nosso maravilhoso navio. Afinal de contas, não existe melhor maneira de navegar pelos sete mares que pelas mãos da Virgin", comentou Tom McAlpin, diretor executivo da Virgin Voyages.

Verão de 2021 no Mediterrâneo, com base em Barcelona

O Valiant Lady vai atracar muito perto das Ramblas, no World Trade Center Barcelona, deixando os navegantes bem no coração dessa incrível cidade portuária. Essa localização privilegiada, que costuma ser reservada a transatlânticos de luxo e iates enormes, permite o acesso a pé a bairros animados e diversificados como Poble Sec, el Raval, Barri Gotic e Port Vell, além da famosa praia urbana de La Barceloneta. Com uma partida semanal aos domingos, os navegantes terão tempo de sobra para conhecer Barcelona e aproveitar as diversas opções de voo que pousam na cidade. A Virgin Voyages está fechando uma parceria com a Global Ports Holding, a principal operadora portuária independente de cruzeiros do mundo, para que o Valiant Lady esteja pronto para zarpar no início do verão europeu de 2021.

As reservas para o cruzeiro de 7 noites com pernoite em Ibiza a partir de maio de 2021 estarão disponíveis em dezembro de 2019.

O Mediterrâneo, que abriga alguns dos melhores clubes noturnos, experiências culturais, spas renovadores, iates clubes e vida noturna do mundo, é a escolha perfeita para a Virgin Voyages. O Valiant Lady vai oferecer 3 itinerários diferentes com portos de escala deslumbrantes.

-- Itinerário 1 inclui as delícias exóticas de Barcelona, Ibiza, Monte Carlo, Marselha e Ólbia

-- Itinerário 2 apresenta uma amostra fantástica do Mediterrâneo, com Barcelona, Ibiza, Toulon, Ajaccio, Marina di Carrara e Cagliari

-- Itinerário 3 é uma imersão completa na cultura espanhola, com paradas em Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca, Málaga e o porto britânico de Gibraltar

Atendendo a pedidos dos navegantes e imediatos (parceiros de viagem) por estadias estendidas nos portos, a Virgin apresenta essa novidade em todos os itinerários. Isso significa que os navegantes terão a flexibilidade de aproveitar ao máximo o tempo no porto e tudo o que esses destinos têm a oferecer. Com destaque especial de que todos os cruzeiros terão a pernoite de sexta-feira em Ibiza, uma das mais belas e fascinantes ilhas Baleares. Com opções tão diversas como clubes de praia extasiantes, mercados boêmios, spas relaxantes, noitadas infindáveis ou um pôr de sol deslumbrante, nenhum outro lugar oferece a variedade e o estilo desse destino definitivo.

Apresentação do Valiant Lady

Além disso, a Virgin Voyages revelou que o nome Valiant Lady foi inspirado na palavra latina valeree da francesa vaillant, que significa "arrojado", "intenso" e "corajoso". Ainda que historicamente a imagem de mulheres adornasse as proas das embarcações apenas para lhes oferecer proteção, o Valiant Lady incorpora o conceito de que as mulheres concebem, comandam, lideram e defendem a mudança no setor naval.

A Valiant Lady, embarcação irmã do Scarlet Lady, vai dar continuidade ao programa Scarlet Squad da Virgin Voyages, cujo objetivo é recrutar, apoiar e orientar talentos navais femininos e desenvolver oportunidades de acesso a cargos de liderança em setores a bordo, como marítimo, técnico e gestão hoteleira, que estatisticamente apresentam número reduzido de liderança feminina.

Todos os navios da Virgin Voyages foram projetados por um coletivo de criação de vanguarda, que é a inteligência por trás de algumas das marcas mais adoradas de hotel boutique do mundo. Esse coletivo inclui nomes como Design Research Studio (Tom Dixon), Roman & Williams e Concrete Amsterdam, que se inspiraram no conceito de proposta da marca: o romantismo moderno da navegaçãoe a missãode redefinir a experiência de férias no mar.

Os futuros navegantes, imediatos e consultores de viagem estão convidados a conhecer a Virgin Voyages, acessando www.virginvoyages.com ou seguindo a @virginvoyages no Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn.

SOBRE A VIRGIN VOYAGES

A Virgin Voyages é uma marca de estilo de vida global comprometida em criar as férias mais irresistíveis do mundo. A marca tem atualmente quatro navios encomendados ao estaleiro Fincantieri e mantém operações nos EUA, Reino Unido e Europa. Os navios da Virgin Voyages são construídos para se assemelhar a um enorme e elegante iate de luxo, com espaços projetados por alguns dos principais nomes do design de interiores contemporâneos. Refúgio exclusivo para adultos, os navios oferecem uma dose de "Vitamina M" ("M" de Mar) com o bem-estar ativado através de um mix de momentos de alta energia combinados com relaxamento e rejuvenescimento. O Scarlet Lady também terá a bordo opções inéditas de entretenimento e mais de 20 espaços gastronômicos especiais. A Virgin Voyages oferece um valor incrível a seus navegantes em todos os restaurantes, aulas de ginástica em grupo, refrigerantes e muitas outras surpresas da Virgin, e tudo já incluído no preço da viagem. O Scarlet Lady vai sair de Miami para o Caribe durante todo o ano a partir de março de 2020, e o Valiant Lady vai começar a navegar pelo Mediterrâneo em maio de 2021. Os navios da frota transportam mais de 2.770 navegantes e 1.160 tripulantes incríveis do mundo todo. Continue acompanhando outras atualizações em virginvoyages.com.

SIGA A VIRGIN VOYAGES:

Instagram: @virginvoyages Facebook: @virginvoyages Twitter: @virginvoyages LinkedIn: Virgin Voyages YouTube: Virgin Voyages

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191119006140/pt/

ALISON BROD MARKETING + COMUNICAÇÕES Virgin@alisonbrodmc.com

Virgin Voyages Michelle Estevam, media@virginvoyages.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.