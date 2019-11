Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje a família FLIR StormCaster? de carga para sistemas aéreos não tripulados (Unmanned Aerial System, UAS) destinada a suas estruturas SkyRanger® R70 e R80D SkyRaider®. A nova linha é lançada com dois produtos de múltiplos sensores: o StormCaster-T, que fornece zoom contínuo e imagens por infravermelho de ondas longas (longwave infrared, LWIR); e o StormCaster-L, que proporciona imagens, rastreamento e mapeamento em condições de luminosidade extremamente baixa.

O StormCaster representa a próxima geração da linha de carga da FLIR Systems para as estruturas de UAS, obtida com a aquisição da Aeryon Labs em fevereiro de 2019. A nova linha reflete um grande avanço em desempenho escalável, oferecendo sete vezes mais estabilização da linha de visão, maior alcance de movimento e mais precisão na geolocalização, tudo em uma estrutura robusta. A interoperabilidade entre a família StormCaster permite que os usuários alterem módulos de forma rápida e fácil nos sistemas de UAS SkyRanger e SkyRaider da FLIR. A linha StormCaster empregará as melhorias contínuas em desempenho de aeronaves, oferecendo pequenas unidades com capacidade orgânica de realizar missões cada vez mais exigentes como inteligência, vigilância e reconhecimento (intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR).

"O StormCaster-L e o StormCaster-T são apenas o início desta nova linha avançada e de alto desempenho de cargas para nossas plataformas de UAS pequenas e táticas", afirmou David Ray, presidente da unidade de negócios governamental e de defesa da FLIR. "Para necessidades de missões que vão desde proteção de forças militares e segurança de fronteiras até operações clandestinas, o StormCaster da FLIR proporcionará consciência situacional intensificada, reforçada por nossa inteligência artificial em tempo real e instalada a bordo de aeronaves.

"Nós desenvolveremos ao longo de 2020 mais dispositivos de cargacom múltiplos sensores que cumprirão nossa promessa de oferecer recursos em nível de operador individual que antes exigiam UAS maiores e mais caros", acrescentou Ray.

O StormCaster-T conta com uma câmera térmica FLIR Boson para ajudar em atividades de detecção, reconhecimento, identificação e aquisição de alvos durante o dia ou a noite, com máximo alcance e tempo na estação. Sua lente de zoom contínuo com distância focal máxima de 75 milímetros permite ISR de longa distância e fornece imagens nítidas acionáveis. A câmera de imagens sob condições de luminosidade extremamente baixa do StormCaster-L oferece desempenho superior de ISR e mapeamento em operações durante o crepúsculo e noturnas. Os principais recursos incluem vídeo gravado em 4K e visão noturna com cores plenas em condições de baixa luminosidade.

Desenvolvido por instituições de defesa e federais dos Estados Unidos, o R80D SkyRaider oferece diversos recursos versáteis de carga de Grupo 2 e Grupo 3 com a agilidade e a pegada de implementação de único operador de uma aeronave Grupo 1 com decolagem e aterrissagem verticais (Vertical Take-Off and Landing, VTOL). O SkyRaider pode transportar e entregar várias cargas de até 4,4 libras e conta com uma arquitetura aberta, além de um dos mais poderosos dispositivos de inteligência artificial incorporados disponíveis em um UAS. Semelhante em capacidade ao R80D, mas destinado a clientes militares fora dos Estados Unidos, o SkyRanger R70 foi projetado para os operadores de UAS mais exigentes dos mercados globais de defesa, segurança e proteção do público.

Os novos dispositivos de carga StormCaster já estão disponíveis para compra. Para saber mais sobre as ofertas StormCaster da FLIR, acesse www.flir.com/StormCaster-L e www.flir.com/StormCaster-T.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para obter mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

