Encontrados 25 imigrantes dentro de um contêiner refrigerado a caminho do Reino Unido

A equipe de segurança de um ferry boat holandês descobriu nesta terça-feira (18) 25 imigrantes escondidos em um contêiner refrigerado que estava sendo levado ao Reino Unido, o que obrigou o retorno da embarcação para o porto de partida na Holanda, informou a polícia.

Os passageiros clandestinos, cuja origem não foi divulgada, receberam atendimento médico no porto de Vlaardingen, perto de Roterdã, embora dois deles tenham sido hospitalizados.

"As 25 pessoas foram retiradas do navio e receberam a assistência médica que necessitavam. Pouco antes de chegar ao porto, uma mensagem enviada pela equipe do ferry informava que não havia mortos", segundo o serviço de emergência portuária de Roterdã.

Segundo o jornal De Telegraaf, a empresa proprietária do navio informou que o contêiner com os imigrantes estava sobre um caminhão que foi embarcado.