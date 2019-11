Google Assistant servirá como 'apresentador de notícias'

O Google disse nesta terça-feira que seu assistente digital servirá como um "apresentador de notícias" em seus dispositivos conectados para entregar histórias de diversos parceiros de mídia.

O recurso chamado Your News Update será ativado solicitando ao Google Assistant que leia as notícias.

O programa de inteligência artificial fornecerá "uma mistura de notícias curtas escolhidas naquele momento com base em seus interesses, localização, histórico do usuário e preferências, bem como as principais notícias que estão por aí", disse a gerente de produto Liz Gannes em um post no blog.

O assistente oferecerá notícias de parceiros, incluindo CBS, Politico, Fox News e CNN, com base nas preferências do usuário e outros fatores.

Ele pode oferecer notícias, por exemplo, sobre as equipes esportivas favoritas do usuário ou eventos locais ou empresariais específicos.

"O Google Assistant serve como seu apresentador de notícias inteligente que apresenta quais editores e atualizações são os próximos", disse Gannes.

O recurso está disponível em inglês nos Estados Unidos e se expandirá internacionalmente no próximo ano, para pessoas com smartphones compatíveis e alto-falantes conectados.

A Amazon oferece um recurso semelhante para seus dispositivos com o assistente digital Alexa.