Duque encara grande greve que testa seu mandato na Colômbia

O presidente Iván Duque medirá na quinta-feira (19) a força de suas políticas enquanto sindicatos, estudantes, indígenas e opositores protagonizarão uma grande marcha na Colômbia contra seu governo, enfraquecido após um ano e meio no poder.

Com uma gama diversificada de demandas e reivindicações, os manifestantes colombianos se juntam à onda de agitação social, sem um denominador comum, que abalou recentemente o Equador, o Chile e a Bolívia.

"O protesto social pacífico é um direito constitucional, que garantimos, mas seremos implacáveis com atos de vandalismo", disse o presidente na rádio Candela.

Nesta terça-feira, dezenas de militares foram mobilizados nas ruas do centro de Bogotá a pedido da prefeitura, segundo o ministro da Defesa, Carlos Holmes Trujillo.

"O que se está fazendo é (...) garantir que quem quiser se manifestar pacificamente possa e para responder, se houver atos de violência, conforme a Constituição", assegurou Trujillo a Blu Radio.

A polícia da capital informou sobre cerca de trinta operações de busca que resultaram na prisão de duas pessoas com explosivos acusadas de provocar violência em protestos anteriores.

Em um ato incomum, a autoridade de imigração ordenou o fechamento das fronteiras com o Equador, Peru, Brasil e Venezuela até sexta-feira para impedir a entrada de estrangeiros para alterar a "ordem e segurança públicas".

Desde quinta-feira, o governo expulsou pelo menos 15 cidadãos da Venezuela, cujo governo Duque considera ilegítimo, que se infiltrariam no protesto.

- Demandas diversas -

Com sua popularidade em xeque, a convocação de greve nacional medirá o poder de Duke, que não conseguiu consolidar uma coalizão no Congresso e cujo partido, o Centro Democrático de direita, sofreu reveses nas eleições locais de outubro.

A grande greve foi convocada desde outubro pelo Comando Nacional Unitário, que une as principais centrais dos trabalhadores, diante de supostas iniciativas governamentais para flexibilizar o mercado de trabalho e enfraquecer o fundo de pensão do Estado em favor de fundos privados e aumentar a idade da aposentadoria.

Duque nega apresentar projetos legislativos para esses fins, embora os Ministros do Trabalho e Finanças tenham sido a favor de reformas nesse sentido.

"O protesto não tem outra intenção senão pressionar o governo, a classe dominante deste país, a responder aos problemas da classe trabalhadora", disse à AFP Julio Roberto Gomez, presidente da Confederação Geral do Trabalho.

As centrais dos trabalhadores, que têm um poder de convocação mais fraco do que outras da região, foram acompanhadas por estudantes universitários que exigem mais recursos para a educação pública.

Os indígenas pedem proteção após o assassinato de mais de cinquenta membros da comunidade neste ano no problemático departamento de Cauca (sudoeste).

A eles se juntam artistas, organizações sociais e grupos de oposição, como as FARC, partido que emergiu do pacto de paz que apoia a greve em rejeição ao assassinato de 170 ex-combatentes que assinaram o acordo.

Os movimentos de protesto enfatizam seu repúdio à violência contra líderes sociais, que deixou 486 mortos entre 1 de janeiro de 2016 e 17 de maio de 2019, de acordo com a Defensoria Pública.

Duque acredita que está em andamento uma campanha para desencadear a ira entre os colombianos: "Toda a sociedade tem que rejeitar vandalismo, saques, agressões, violência daqueles que muitas vezes querem pescar em águas turbulentas".

O partido do governo, liderado pelo ex-presidente e senador Álvaro Uribe, diz que as mobilizações respondem a uma "estratégia do Foro de São Paulo", que reúne organizações latino-americanas de esquerda para "desestabilizar" a democracia na região.

Desde que assumiu o cargo em agosto de 2018, Duque enfrentou várias manifestações de rua por suas propostas econômicas, por sua política de segurança focada no combate ao tráfico de drogas e por sua tentativa de modificar o acordo que desarmou as FARC.

Embora o governo preveja um PIB de 3,6% em 2019, a quarta economia latino-americana apresenta uma das mais altas taxas de desigualdade e desemprego da região.